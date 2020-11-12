Alibaba сообщила о новом рекорде продаж в День холостяков — более 74 миллиардов долларов

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Китайский интернет-ритейлер

В этом году

The 2020 11.11 Global Shopping Festival generated RMB498.2 billion (US$74.1 billion) in GMV during the 11-day campaign from November 1-11, an increase of 26% compared to the same timeframe in 2019. #Double11 https://t.co/cqIcJB79VU pic.twitter.com/nPLDP0oSig — Alibaba Group (@AlibabaGroup) November 12, 2020

Еще несколько интересных фактов о распродаже 11/11 в этом году:

по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 26%;

474 бренда преодолели рубеж в 100 млн юаней (14,9 миллиона долларов США), что вдвое превышает показатель 2019 года;

с 1 по 11 ноября общее количество заказов превысило 2,32 миллиарда — вдвое больше, чем год назад;

Nike и Apple оказались среди 100 брендов, которые за первые 100 минут распродажи 1 ноября продались на сумму более 15 млн долларов США.