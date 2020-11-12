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Alibaba сообщила о новом рекорде продаж в День холостяков — более 74 миллиардов долларов

Alibaba сообщила о новом рекорде продаж в День холостяков — более 74 миллиардов долларов

Alibaba сообщила о новом рекорде продаж в День холостяков — более 74 миллиардов долларов


Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group  (владелец AliExpress, Tmall и TaoBao), отчитался о рекордных продажах в День холостяка, отмечавшийся 11 ноября.

В этом году (из-за коронавируса) онлайн-ритейлер растянул распродажу почти на две недели, но финальная традиционно прошла 11 ноября. Суммарный объем продаж составил 498,2 миллиарда юаней ($74,1 миллиарда долларов), что двое превышает результат 2019 года (38,4 миллиарда долларов).

Еще несколько интересных фактов о распродаже 11/11 в этом году:

  • по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 26%;
  • 474 бренда преодолели рубеж в 100 млн юаней (14,9 миллиона долларов США), что вдвое превышает показатель 2019 года;
  • с 1 по 11 ноября общее количество заказов превысило 2,32 миллиарда — вдвое больше, чем год назад;
  • Nike и Apple оказались среди 100 брендов, которые за первые 100 минут распродажи 1 ноября продались на сумму более 15 млн долларов США.

 

  • День холостяков, отмечаемый в Китае ежегодно 11 ноября — это аналог «Черной пятницы», дня распродаж накануне Рождества в западном мире. В этот день китайские магазины и сайты предлагают большие скидки на свои товары.
  • Сам праздник возник в 1993 году, когда студенты университета в городе Нанкин решили, что четыре единицы в календаре подряд (11-е число 11-го месяца) ассоциируются у них именно с одиночеством. Постепенно традиция распространилась по другим китайским университетам, а главным днем в году в мировой розничной торговле его сделала именно Alibaba.
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