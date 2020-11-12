Alibaba сообщила о новом рекорде продаж в День холостяков — более 74 миллиардов долларов
Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group (владелец AliExpress, Tmall и TaoBao), отчитался о рекордных продажах в День холостяка, отмечавшийся 11 ноября.
В этом году (из-за коронавируса) онлайн-ритейлер растянул распродажу почти на две недели, но финальная традиционно прошла 11 ноября. Суммарный объем продаж составил 498,2 миллиарда юаней ($74,1 миллиарда долларов), что двое превышает результат 2019 года (38,4 миллиарда долларов).
The 2020 11.11 Global Shopping Festival generated RMB498.2 billion (US$74.1 billion) in GMV during the 11-day campaign from November 1-11, an increase of 26% compared to the same timeframe in 2019. #Double11 https://t.co/cqIcJB79VU pic.twitter.com/nPLDP0oSig
— Alibaba Group (@AlibabaGroup) November 12, 2020
Еще несколько интересных фактов о распродаже 11/11 в этом году:
- по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 26%;
- 474 бренда преодолели рубеж в 100 млн юаней (14,9 миллиона долларов США), что вдвое превышает показатель 2019 года;
- с 1 по 11 ноября общее количество заказов превысило 2,32 миллиарда — вдвое больше, чем год назад;
- Nike и Apple оказались среди 100 брендов, которые за первые 100 минут распродажи 1 ноября продались на сумму более 15 млн долларов США.
- День холостяков, отмечаемый в Китае ежегодно 11 ноября — это аналог «Черной пятницы», дня распродаж накануне Рождества в западном мире. В этот день китайские магазины и сайты предлагают большие скидки на свои товары.
- Сам праздник возник в 1993 году, когда студенты университета в городе Нанкин решили, что четыре единицы в календаре подряд (11-е число 11-го месяца) ассоциируются у них именно с одиночеством. Постепенно традиция распространилась по другим китайским университетам, а главным днем в году в мировой розничной торговле его сделала именно Alibaba.