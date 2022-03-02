«ПриватБанк» впровадив кредитні канікули за споживчими позиками

В умовах воєнного стану в країні та для підтримки клієнтів у цей непростий період ПриватБанк з 1 березня 2022 року впровадив Кредитні Канікули для клієнтів фізичних осіб за договорами розстрочки “Оплата частинами”, кеш кредитами та програмами “Житло у кредит” та “Авто в розстрочку”.

За пільговими умовами договору без обов’язкового мінімального платежу до 1 червня 2022 року платежі, які не буде внесено за графіком, банк не виноситиме на прострочення та не нараховуватиме пені.

На період Кредитних Канікул клієнти можуть погашати щомісячні платежі, як і раніше. Якщо такої можливості немає, усі проценти, нараховані до 01.06.2022, можна буде сплатити одним платежем або розподілити між щомісячними платежами, що лишилися до закінчення строку кредиту.

Для програм “Житло у кредит” та “Авто в розстрочку” умови Кредитних Канікул не поширюється на страхування – платежі треба вносити за графіком.

Детальну інформацію про пільгове обслуговування клієнти отримують у Приват24 та на спеціальній сторінці сайту https://privatbank.ua/ru/help.

Раніше «ПриватБанк» повідомив, що з метою підтримки клієнтів в умовах воєнного стану ним будуть запроваджені кредитні канікули, починаючи з 1 березня 2022 року.