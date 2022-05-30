«ПриватБанк» запустил новый сайт электронных подписей

«ПриватБанк» сообщил о запуске нового сайта аккредитованного центра сертификации ключей.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Новый сайт АЦСК от «ПриватБанка» доступен по этой ссылке. В «ПриватБанке» уверяют, что сайт удобен и прост в использовании. Его назначение — обеспечение доступного полного спектра услуг, связанных с электронными подписями.

На этом сайте клиенты ПриватБанка могут получить, проверить или отозвать квалифицированную электронную подпись, подписывать документы из КЭП и получить другие услуги АЦСК онлайн.

Сайт электронных подписей доступен для всех клиентов как предпринимателей и юридических лиц, так и граждан Украины. При необходимости они могут за несколько кликов получить электронную подпись SmartID для оформления государственных электронных услуг. В свое время мы рассказывали об этой технологии более подробно.

Подпись SmartID является бесплатной для клиентов «ПриватБанка» и доступна с любого их смартфона, на котором установлено мобильное приложение «Приват24». КЭП «ПриватБанка» гарантирует безопасность операций, поскольку хранится в защищенном облачном хранилище и полностью отвечает требованиям Закона Украины №2155 «Об электронных доверительных услугах».

Накануне Кабмин отложил переход на защищенные носители (токены) отсрочили — на время действия военного положения и 6 месяцев после его отмены.