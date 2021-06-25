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ПриватБанк міняє звичайний ЕЦП на КЕП SmartID — для ФОП та корпоративних клієнтів інші способи будуть відключені

ПриватБанк міняє звичайний ЕЦП на КЕП SmartID — для ФОП та корпоративних клієнтів інші способи будуть відключені

ПриватБанк міняє звичайний ЕЦП на КЕП SmartID — для ФОП та корпоративних клієнтів інші способи будуть відключені


Простий електронний підпис відтепер може використовувати лише фізичні особи.

ПриватБанк повідомив про суттєві зміни в порядку застосування електронного підпису, який використовується для підтвердження особистості на онлайн-сервісах та підписання електронних документів. З 25 червня 2021 для клієнтів — юридичні особи, фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність — необхідно використовувати SmartID. Водночас простий ЕП вони більше використовувати не зможуть.

SmartID — кваліфікований електронний підпис, який є цифровим аналогом власноручного підпису в банківській системі України. Як і звичайний ЕЦП, новий КЕП SmartID дозволяє підписувати документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою смартфону. Головна перевага нової технології — SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а відтак не потребує додаткових запам’ятовувальних пристроїв і плагінів.

ПриватБанк міняє звичайний ЕЦП на КЕП SmartID — для ФОП та корпоративних клієнтів інші способи будуть відключені

По суті, SmartID від ПриватБанку — це аналог вже добре знайомого Дія.Підпис. Втім, SmartID значно випереджає Дія.Підпис з практичної точки зору.

Ресурси, на яких вже зараз можна використовувати Smart-ID

  1. Інтернет-банк Приват24 для фізичних осіб (наприклад, для підписання платежів)
  2. Інтернет-банк «Приват24 для бізнесу» (підпис платежів, зарплатних відомостей тощо)
  3. Електронна звітність
  4. Електронний документообіг
  5. Paperless
  6. id.gov.ua
  7. Електронний кабінет податкової
  8. Додаток «Дія»

В ПриватБанку також обіцяють, що найближчим часом підтримка SmartID з’явиться в державних ресурсах, що передбачають авторизацію за допомогою КЕП.

Створення підпису Smart ID у «Приват24 для бізнесу»

  • у мобільному додатку «Приват24 Бізнес» натиснути кнопку «Налаштування»;
  • вибрати зі списку Smart ID і компанію, для якої потрібно згенерувати Smart-ID;
  • встановити пароль для Smart-ID англійською мовою з використанням літер і цифр (мінімум 8 символів).
  • ключ буде згенеровано автоматично.

Після створення Smart ID можна використовувати для підписання платіжних документів і звітів у мобільному додатку «Приват24 Бізнес». Документ підписується за допомогою Privat24, тому SmartID неможливо втратити, забути чи скомпрометувати, наголошують у банку.

Детальна інструкція з використання Smart ID доступна на офіційному сайті ПриватБанку (посилання).

https://www.youtube.com/watch?v=ajJ3MP5vAg4&ab_channel=Privatbanklivestream

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