ПриватБанк міняє звичайний ЕЦП на КЕП SmartID — для ФОП та корпоративних клієнтів інші способи будуть відключені





Простий електронний підпис відтепер може використовувати лише фізичні особи.

ПриватБанк повідомив про суттєві зміни в порядку застосування електронного підпису, який використовується для підтвердження особистості на онлайн-сервісах та підписання електронних документів. З 25 червня 2021 для клієнтів — юридичні особи, фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність — необхідно використовувати SmartID. Водночас простий ЕП вони більше використовувати не зможуть.

SmartID — кваліфікований електронний підпис, який є цифровим аналогом власноручного підпису в банківській системі України. Як і звичайний ЕЦП, новий КЕП SmartID дозволяє підписувати документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою смартфону. Головна перевага нової технології — SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а відтак не потребує додаткових запам’ятовувальних пристроїв і плагінів.

По суті, SmartID від ПриватБанку — це аналог вже добре знайомого Дія.Підпис. Втім, SmartID значно випереджає Дія.Підпис з практичної точки зору.

Ресурси, на яких вже зараз можна використовувати Smart-ID