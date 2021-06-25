ПриватБанк міняє звичайний ЕЦП на КЕП SmartID — для ФОП та корпоративних клієнтів інші способи будуть відключені
Простий електронний підпис відтепер може використовувати лише фізичні особи.
ПриватБанк повідомив про суттєві зміни в порядку застосування електронного підпису, який використовується для підтвердження особистості на онлайн-сервісах та підписання електронних документів. З 25 червня 2021 для клієнтів — юридичні особи, фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність — необхідно використовувати SmartID. Водночас простий ЕП вони більше використовувати не зможуть.
SmartID — кваліфікований електронний підпис, який є цифровим аналогом власноручного підпису в банківській системі України. Як і звичайний ЕЦП, новий КЕП SmartID дозволяє підписувати документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою смартфону. Головна перевага нової технології — SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а відтак не потребує додаткових запам’ятовувальних пристроїв і плагінів.
По суті, SmartID від ПриватБанку — це аналог вже добре знайомого Дія.Підпис. Втім, SmartID значно випереджає Дія.Підпис з практичної точки зору.
Ресурси, на яких вже зараз можна використовувати Smart-ID
- Інтернет-банк Приват24 для фізичних осіб (наприклад, для підписання платежів)
- Інтернет-банк «Приват24 для бізнесу» (підпис платежів, зарплатних відомостей тощо)
- Електронна звітність
- Електронний документообіг
- Paperless
- id.gov.ua
- Електронний кабінет податкової
- Додаток «Дія»
В ПриватБанку також обіцяють, що найближчим часом підтримка SmartID з’явиться в державних ресурсах, що передбачають авторизацію за допомогою КЕП.
Створення підпису Smart ID у «Приват24 для бізнесу»
- у мобільному додатку «Приват24 Бізнес» натиснути кнопку «Налаштування»;
- вибрати зі списку Smart ID і компанію, для якої потрібно згенерувати Smart-ID;
- встановити пароль для Smart-ID англійською мовою з використанням літер і цифр (мінімум 8 символів).
- ключ буде згенеровано автоматично.
Після створення Smart ID можна використовувати для підписання платіжних документів і звітів у мобільному додатку «Приват24 Бізнес». Документ підписується за допомогою Privat24, тому SmartID неможливо втратити, забути чи скомпрометувати, наголошують у банку.
Детальна інструкція з використання Smart ID доступна на офіційному сайті ПриватБанку (посилання).
https://www.youtube.com/watch?v=ajJ3MP5vAg4&ab_channel=Privatbanklivestream