Обычные электронные подписи еще поработают. Кабмин отсрочил переход на защищенные носители (токены) на время действия военного положения и 6 месяцев после его отмены

Обязательно использование электронной подписи на защищенном носителе (обычные файловые ключи) в Украине отсрочили на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения. Сегодня Кабмин внес изменения в соответствующее постановление.

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В 2020 году использование электронной подписи в отдельных случаях, когда требуется квалифицированное, было внедрено в пределах экспериментального проекта. Обязательно использование е-подписи на защищенных носителях (токенах) изначально планировалось запустить с 1 января 2022 года, но в конце концов переход отсрочили до 5 марта 2022 года. Затем внедрение токенов перенесли на 31 марта этого года, и еще раз – до 31 мая. Сегодня Кабмин назвал новую дату внедрения обязательного требования использования токенов как для предоставления налоговой отчетности, так и получения государственных и банковских услуг.

«Чтобы не создавать во время военного состояния нагрузки на провайдеров электронных доверительных услуг и большие очереди на получение доверительных услуг, решение отсрочили. А это значит, что пользователи электронных доверительных услуг с 1 июня 2022 года смогут и дальше использовать усовершенствованные подписи, базирующиеся на квалифицированных. сертификатах для е-взаимодействия физических и юридических лиц, а также аутентификации в госсистемах» Кабмин

В прошлом году правительство одобрило законопроект о заключении соглашения с Евросоюзом о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства ЕС в сфере электронной идентификации. Документ направлен на усовершенствование государственного регулирования в этой сфере. Парламент уже принял его в первом чтении.

Также в Правительстве отмечают, что экспериментальный проект (об обеспечении возможности использования усовершенствованных электронных подписей и печатей, которые базируются на квалифицированных сертификатах открытых ключей), успешно себя зарекомендовал. Только в прошлом году было получено 17 млн ​​е-подписей, которыми воспользовались более 8 млрд раз.