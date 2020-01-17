ПриватБанк запустил сервис онлайн-переводов с зарубежных карт VISA

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ПриватБанк сегодня объявил о запуске нового сервиса мгновенных денежных переводов P2P, перевести деньги с карты VISA любого банка мира на карту ПриватБанка, причем для отправки переводов не обязательно быть клиентом или регистрироваться в Приват24.

Отправить перевод с иностранной карты VISA на карту ПриватБанка можно в долларах, евро или гривне через веб-версию интернет-банкинга Приват24 или приложение Privat24 для Android. Чтобы отправить деньги, достаточно знать только номер карты получателя. Комиссия — 3% от суммы. Безопасность переводов обеспечивает фирменная технология Verified by VISA.

В банке отмечают, что новый сервис может оказаться удобным прежде всего для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за границей.

В ближайшее время этот сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.

Источник: ПриватБанк