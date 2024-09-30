Продажи китайских электромобилей в Европе упали на 48%

В течение августа 2024 года китайские автопроизводители продали наименьшее количество электромобилей в Европе за последние 18 месяцев. Количество регистраций в прошлом месяце уменьшилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это падение привело к снижению доли китайских брендов второй месяц подряд.

Такая ситуация объясняется возросшими пошлинами, которые ЕС ввел в начале лета на китайские электромобили — до 38%. Британская марка MG, которая принадлежит китайской SAIC Motor, потеряла первое место в Европе из-за значительного падения продаж — на 65%. В то же время китайский конкурент BYD — новичок на европейском рынке — смог нарастить продажи на 19%, что позволило ему выйти на первое место.

Бренд Количество регистраций в августе 2024 г. Изменение за год BYD 3329 +19% MG 3037 -65% Xpeng 675 +519% Great Wall 205 Н/Д Zeekr 161 Н/Д NIO 153 -71% Все китайские бренды 14843 -48%

Европейский рынок электромобилей испытывает общее падение спроса. Регистрации новых электрических авто за первые восемь месяцев 2024 года снизились на 5,5% после того, как крупные рынки, такие как Германия, отменили стимулы для покупателей.

Тенденции продаж электромобилей, импортируемых из Китая, были неравномерными после введения пошлин. Например, в Великобритании и Норвегии — странах, которые не последовали примеру ЕС — количество регистраций электромобилей выросло в течение августа.

Среди западных брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz Group и Renault, регистрации в августе по всему региону упали на 50% или более. Однако популярный Volvo EX30 помог увеличить продажи материнской компании Geely Holding Group более чем вдвое. Tesla, которая импортирует некоторые автомобили в Европу из Китая, показала прирост регистраций на 7%.

Что интересно, аналитики Dataforce и Jato не причисляют Volvo к китайским брендам. Шведский производитель электромобилей Polestar, который частично принадлежит основателю Geely Ли Шуфу, не учитывается Jato среди китайских брендов, хотя он включен в китайские бренды в рыночных расчетах Dataforce.

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Источник: bloomberg