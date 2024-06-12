ЕС вводит пошлину в 38% на китайские электромобили — со спецусловиями для Tesla

Со следующего месяца китайские электрические авто, импортируемые в ЕС, получат повышенную тарификацию до 38,1% — дополнительную к текущим 10%.

В то же время такие строгие тарифы будут применяться не для всех авто: по данным Carscoops, SAIC, владелица MG, получит максимальный в 38,1%, тогда как транспортные средства Geely получат 20%, а электромобили BYD — 17,4%.

В прошлом году 1 из 5 проданных электромобилей в Европе был произведенным в Китае — в 2024-м, по прогнозам, показатели вырастут до 1 из 4.

Те автопроизводители, которые не подпали под расследование ЕС, получат тариф до 21%, но смогут запросить проверку с надеждой получить меньшие цифры. Также Еврокомиссия предусмотрела особый режим для Tesla, которая имеет гигафабрику в Шанхае, и «может получить индивидуально рассчитанную ставку пошлины после обоснованного запроса».

Новые тарифы будут применяться с 4 июля. Предварительно расследование ЕС пришло к выводу, что цепочка ценообразования аккумуляторных электромобилей в Китае «получает выгоду от несправедливого субсидирования», и заявили, что в их интересах ввести «временные компенсационные пошлины» в отношении BEV, импортируемых из страны.

Напомним, несколько недель назад в США ввели еще более жесткие тарифы на импортируемые китайские авто — с повышением с 25% до 100%.

Как отмечает Reuters, Министерство торговли Китая заявило, что будет внимательно следить за развитием событий и принимать «все необходимые меры для защиты законных прав китайских компаний». Пекин уже начал антидемпинговое расследование в отношении импорта преимущественно французских брендов; в апреле также был принят закон, который должен усилить способность Китая противодействовать пошлинами США и ЕС.

Некоторые эксперты считают, что немедленный эффект от дополнительных пошлин будет очень незначительным в экономическом плане, поскольку ЕС уже импортировал около 440 000 электромобилей из Китая за 12 месяцев (по состоянию на конец апреля) на сумму 9 миллиардов евро.

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