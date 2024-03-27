Новости Устройства 27.03.2024 в 12:58 comment views icon

Продажи виниловых пластинок второй год подряд превзошли продажи CD

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Вадим Карпусь

Автор новостей

По данным Американской ассоциации звукозаписи (RIAA), в прошлом году потребители купили 43 млн виниловых пластинок. Это на 6 млн больше, чем количество компакт-дисков, проданных в 2023 году. И такая ситуация наблюдается уже второй год подряд с 1987 года. Статистика отражает стабильный рост продаж винила на протяжении 17 лет.

Винил, который, как правило, дороже более нового формата, также значительно опередил CD по доходам. Так, продажи пластинок принесли $1,4 млрд дохода по сравнению с $537 млн от компакт-дисков. Отчет RIAA показывает, что доход от компакт-дисков также вырос. В то же время в 2023 году люди фактически купили примерно на 700 тыс. компакт-дисков меньше, чем годом ранее. Что интересно, в прошлом году было продано почти полмиллиона кассет.

Продажі вінілових платівок другий рік поспіль перевищили продажі CD

В то же время стоит заметить, что в 2023 году больше всего дохода принес стриминг музыки (платные подписки, цифровое радио, сервисы с поддержкой рекламы) — $14,4 млрд или 84% от общего объема. Эта сумма — новый рекорд по данным RIAA. На продажи музыки на физических носителях приходится лишь 11%, а цифровые загрузки и синхронизации обеспечивают лишь 5% общего дохода.

Генеральный директор RIAA Митч Глейзер отметил, что в этом году рост происходит, несмотря на «растущую угрозу генеративного искусственного интеллекта», который, по мнению RIAA, угрожает «динамичному развитию и культурному охвату» музыки.

Источник: The Verge

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