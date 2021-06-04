Проект ReVolt предлагает отказаться от одноразовых батарей и снабжать портативные устройства энергией от других источников: розеток, павербанков и т.д





На краудфандинговой платформе Kickstarter появилась новая кампания по сбору средств на устройство ReVolt. Авторы проекта стремятся сократить использование заменяемых химических батареек.

Основная идея состоит в том, чтобы заменить в различных электронных устройствах (калькуляторах, рекордерах, портативных игровых консолях, игрушках и т.п.) традиционные батарейки на решение с разъёмом для подключения к источнику питания. Таким образом можно сократить потребление одноразовых батарей типов AAA, AA, C или D. Для этого предлагается использовать устройство ReVolt Bridge Cable. Один его конец имеет форму батареи и вставляет в батарейный отсек устройства, которое нужно запитать. Другой конец ReVolt Bridge Cable имеет разъём питания. Оба эти конца соединены тонким ленточным кабелем. Он достаточно прочный, чтобы подавать питание на устройство и выдерживать некоторые нагрузки, но в то же время он плоский и тонкий, чтобы можно было легко закрыть крышку батарейного отсека устройства.

В дальнейшем такое устройство можно заряжать любым удобным способом – от настенного зарядного устройства для смартфона, от USB-порта на ноутбуке, портативного аккумулятора, сетевой USB-розетки или даже от солнечной батареи с портом USB. Благодаря модульной конструкции пользователь может установить любое необходимое количество «батарей» различных размеров в питаемое устройство.

Кампанию ReVolt на Kickstarter уже можно назвать успешной, так как он досрочно собрала необходимую сумму пожертвований. Готовое устройство ReVolt Bridge Cable поступит в продажу в июле 2021 года. Цена комплекта из двух «батарей» типа AAA (с переходниками на AA) составляет €29 для бекеров и €39 для розничных покупателей. Также будут доступны и другие комплекты с большим количеством блоков.