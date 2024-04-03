Профильный комитет Рады уже завтра проголосует за ликвидацию КРАИЛ и передачу полномочий Минцифре

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует рассмотреть законопроект о ликвидации КРАИЛ (Комиссии по игорному бизнесу) и передаче полномочий Минцифре уже 4 апреля.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат, заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

«Это будет сделано на основе двух законов: правительственного и моего. То есть будет доработан 9256-д», — сообщил он.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и законопроект о проведении азартных игр и лотерей.

Также в новый законопроект войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу (в законе уже есть ограничения, просто, по словам нардепа, их никто не боится нарушать), систему онлайн-мониторинга и другое.