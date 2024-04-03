Новости Украина 03.04.2024 в 14:36 comment views icon
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Профильный комитет Рады уже завтра проголосует за ликвидацию КРАИЛ и передачу полномочий Минцифре

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует рассмотреть законопроект о ликвидации КРАИЛ (Комиссии по игорному бизнесу) и передаче полномочий Минцифре уже 4 апреля.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат, заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

«Это будет сделано на основе двух законов: правительственного и моего. То есть будет доработан 9256-д», — сообщил он.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и законопроект о проведении азартных игр и лотерей.

Также в новый законопроект войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу (в законе уже есть ограничения, просто, по словам нардепа, их никто не боится нарушать), систему онлайн-мониторинга и другое.

29 марта на сайте Офиса президента появилась петиция «Ограничение работы онлайн казино», где призывают ограничить игорный бизнес. Петицию создал военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко. Он говорил, что в течение 10 дней она не модерировалась. Но уже через несколько часов после публикации она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

Уже вечером Зеленский отреагировал на петицию и поручил СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и СНБО проанализировать вопрос работы онлайн-казино.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал идею ликвидации КРАИЛ и предложил автоматизировать выдачу игорной лицензии. Правительство поддержало законопроект Минцифры и отправило его на рассмотрение в парламент.


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