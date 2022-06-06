Прогноз: Восстановление до довоенного уровня зарплат во всех профессиональных сферах Украины займет порядка 3-5 лет

Количество отзывов украинцев на открытые вакансии бьет все рекорды и превышает довоенный уровень в пять раз. Объяснение простое – в результате войны многие украинцы либо потеряли работу, либо получают уменьшенную зарплату. Ежемесячный доход упал, а цены выросли, поэтому украинцы активно ищут работу или подработку. В то же время далеко не все работодатели могут платить довоенный уровень заработной платы. Почти во всех профессиональных областях продолжается снижение заработных плат. Что ожидать украинцам и когда ситуация с зарплатами выровняется? Эксперты аналитического центра кадрового портала grc.ua представили собственный прогноз по данному поводу.

Рынок труда прошел нулевую отметку полного падения, когда в начале войны не было ни новых вакансий, ни новых резюме. В приоритете как для работников, так и для компаний было обеспечение жизни. По состоянию на начало июня те компании, которые могли возобновить свою коммерческую деятельность, сделали это. Однако работы гораздо меньше, чем желающих ее получить. Рынок труда находится в состоянии рынка работодателя. Работодатели тоже испытали негативное влияние войны. Часть экономики до сих пор не работает, объемы коммерческой деятельности крупной доли компаний не вернулись к прежнему уровню, поэтому бизнес оптимизирует расходы и зачастую сокращает размер заработных плат как действующим, так и новым работникам.

Снижение зарплат не всегда зависит от востребованности профессий. К примеру, сфера продаж, строители, специалисты сферы транспорта и рабочий персонал сейчас среди самых востребованных специалистов, однако средний уровень зарплат для них тоже снизился.

Лишь несколько профессиональных сфер пока не затронула общая тенденция понижения. В их числе высший менеджмент, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, маркетинг, реклама и PR. На зарплату в ИТ-сфере война почти не повлияла. Учитывая рост цен и уменьшение покупательной способности украинцев, многих беспокоят вопросы: что будет с зарплатами? Долго ли продлится их снижение? Когда можно ожидать выравнивания ситуации и возврата к привычным доходам?

В условиях неопределенности и нестабильно действующей экономики возврат к довоенному уровню зарплат во всех профессиональных сферах пока невозможен. Чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будет восстанавливать и коммерческую деятельность бизнеса, и экономику в целом. По самым оптимистическим прогнозам восстановление доходов до довоенного уровня будет длиться 3-5 лет. Этому может способствовать, во-первых, возвращение в Украину квалифицированных специалистов, вынужденно покинувших страну, спасаясь от войны, во-вторых, финансовая помощь, которую могут предоставить иностранные партнеры для восстановления украинской экономики.

Правда, опыт выхода из кризиса 2014 показал, что скорый возврат зарплат к предыдущим цифрам возможен только в гривне. Если анализировать кризис на рынке труда в 2014 году, положительные тенденции стабилизации и роста зафиксировались только в первом полугодии 2016 года. Большинство компаний смогло повысить своим сотрудникам зарплаты, из них более четверти повысили компенсации всем без исключения, прекратились сокращения персонала, рынок труда полностью оправился от кризиса. Однако рынок труда оставался рынком работодателя, применялись более жесткие критерии отбора кандидатов в должность. Зарплаты, хотя и повышались, доход оставался ниже, чем до кризиса, ведь произошла ощутимая инфляция. Приближение зарплат к уровню 2013 года в долларовом эквиваленте произошло только в 2019/2020 году, когда рынок труда попал в очередной кризис.

Условно положительным моментом является то, что дальнейшее понижение заработных плат сейчас не ожидается. Бизнес приспособился к деятельности в новых условиях войны. Понемногу начинают возвращаться к работе представители малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от войны. Увеличение рабочих мест, повышение покупательной способности, приобретение товаров и услуг и, наконец, оживление оборота средств предоставят возможности для стабилизации экономики и удержания заработных плат на сегодняшнем уровне.