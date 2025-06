Программист создал блокировщик рекламы в реальном мире

Раздражают рекламные билборды и баннеры на зданиях? Теперь есть блокировщик рекламы, который их скроет. По крайней мере, попытается.

Бельгийский программист Стейн Спанхов создал приложение для блокировки рекламы с помощью очков дополненной реальности Snap Spectacles пятого поколения. Искусственный интеллект Google Gemini распознает рекламу и оперативно заменяет её красным квадратом с комментарием о разновидности рекламы и рекламодателе. Видео в X демонстрирует работу очков с блокировщиком. Приложение корректно идентифицирует и блокирует рекламу на билбордах, в газете и даже в предметах на столе.

Автор говорит, что проект находится на ранней стадии разработки, но «интересно представить будущее, где вы контролируете физический контент, который видите». Спанхов продолжает обдумывает будущие функции в ответах на вопросы.

Блокировщик рекламы создан на основе библиотек и API, которые Snap делась на Github, что делает его пока что эксклюзивным для Snap Spectacles. Пользователям Apple Vision Pro и Meta Quest придется немного подождать, когда аналогичный опыт появился у них.

🚫🕶️ I’ve been building an XR app for a real-world ad blocker using Snap @Spectacles. It uses Gemini to detect and block ads in the environment.

It’s still early and experimental, but it’s exciting to imagine a future where you control the physical content you see. pic.twitter.com/ySkFfF6rxS

— Stijn Spanhove (@stspanho) June 19, 2025