Разработчик uBlock Origin Lite удалил блокировщик из магазина Firefox — из-за «враждебной» проверки Mozilla

Расширение uBlock Origin Lite, которое позволяет блокировать нежелательное содержимое на веб-страницах, больше не доступно в магазине утилит Firefox.

Разработчик uBlock Origin Lite Рэймонд Хилл говорит, что изменения введены из-за «бессмысленного и враждебного процесса проверки» от команды магазина расширений Mozilla.

Еще в сентябре магазин Mozilla обозначил все версии uBlock Origin Lite как такие, что нарушают ее политику. В отзывах утверждалось, что расширения собирают данные пользователей и содержат «сгенерированный машиной код». В то время Хилл, вроде как, развенчал эти обвинения, заявив, что «любому, кто имеет хотя бы базовое понимание JavaScript, нужно всего несколько секунд, чтобы увидеть, что указанные нарушения не имеют смысла».

В настоящее время пользователям Firefox, которые все еще планируют использовать uBlock Origin Lite в браузере, предлагается загрузить его последнюю версию с GitHub (она может автоматически обновляться). Интересно, что после этого Mozilla таки признала свою ошибку и извинилась, но разработчик своего решения не изменил.

В то же время оригинальный uBlock Origin для Firefox все еще доступен. Версия Lite — это расширение на основе Manifest V3, которое предлагает меньшую нагрузку на такие ресурсы, как процессор и память.

Хилл также ранее рекомендовал пользователям Chrome перейти на uBlockOrigin Lite, после того, как оригинальную версию там начали обозначать, как неподдерживаемую с переходом на MV3 (однако есть способы обойти это ограничение).

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Источник: Neowin

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