Производитель снизил стоимость виртуальной гарнитуры Oculus Rift с контроллерами Touch до $399 на постоянной основе

В рамках проходящей в данный момент конференции для разработчиков Oculus Connect компания Oculus объявила о снижении розничной стоимости своего комплекта виртуальной реальности Oculus Rift до уровня $399, хотя еще в начале текущего года эта гарнитура в комплекте с контроллерами Touch стоила $799.

В начале марта ценник на гарнитуру Oculus Rift и контроллеры Touch снизили до $599, а уже летом производитель объявил о временной акции, которая позволила всем желающим приобрести комплект еще на $200 дешевле. После этого ценник опять вернулся на отметку $499, но теперь в Oculus решили окончательно закрепить стоимость Oculus Rift на «летней отметке» $399. Данное решение выглядит весьма логично в свете скорого выхода в продажу бюджетной автономной гарнитуры Oculus Go со стоимостью в два раза меньше — $199.

Даже после выхода на рынок гарнитуры следующего поколения с кодовым именем Santa Cruz, этот шлем будет достаточно неплохим предложением для желающих опробовать виртуальную реальность в числе первых.

Напомним, что в данный комплект входит собственно гарнитура Oculus Rift, пара контроллеров Oculus Touch и шесть бесплатных VR-приложений, включая аркадный шутер Robo Recall и приложения Medium и Quill.

Источник: Oculus