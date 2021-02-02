Производитель телевизоров KIVI договорился о привлечении более 13 миллионов долларов инвестиций от китайского технологического гиганта МТС





Компания KIVI, в первую очередь известная по выпуску недорогих телевизоров, объявила о заключении стратегического партнерства со вторым по величине в мире китайский производителем электроники компанией МТС (не путать с российской телекоммуникационной компанией МТС). Оно предусматривает несколько инновационных проектов, направленных на развитие продуктов под торговой маркой KIVI в течение следующих пяти лет.

Детали соглашения не разглашаются, но упоминается, что в 2021 году в рамках подписанного соглашения МТС вложит более 13 миллионов долларов только в развитие новой линейки смарт телевизоров KIVI 2021.

Инвестиции будут направлены на разработку новых аппаратных и программных решений для существенного роста производительности и реализации ряда инновационных технологий, новых дизайнерских решений, а также улучшение качества изображения и звука.

«Мы несколько лет присматривались к бренду KIVI и его команде. Нас заинтересовали их ежегодная динамика роста, успешная экспансия на европейские и азиатские рынки, а также очень профессиональный подход к развитию продукта и ведению бизнеса. Поэтому наша компания приняла решение более сфокусированно взаимодействовать с KIVI, поделиться с ними своей экспертизой и ресурсами. Такой сильный микс исходных факторов дает нам полную уверенность в успешности нашего совместного проекта» Форест Оу, Президент МТС

В KIVI обещают, что результаты «очень глубокой коллаборации» с китайскими партнерами будут представлены в новой продуктовой линейке (читай: модельном ряде телевизоров) уже в этом году. Эти плоды сотрудничества должны обеспечить «очень мощный импульс и вывести бизнес на абсолютно новый виток развития», а потребителям обещают лучший продукт, превосходящий все их ожидания. Увы, пока никаких деталей, в чем именно будут заключаться инновации, нет.