Производитель телевизоров KIVI договорился о привлечении более 13 миллионов долларов инвестиций от китайского технологического гиганта МТС
Компания KIVI, в первую очередь известная по выпуску недорогих телевизоров, объявила о заключении стратегического партнерства со вторым по величине в мире китайский производителем электроники компанией МТС (не путать с российской телекоммуникационной компанией МТС). Оно предусматривает несколько инновационных проектов, направленных на развитие продуктов под торговой маркой KIVI в течение следующих пяти лет.
Детали соглашения не разглашаются, но упоминается, что в 2021 году в рамках подписанного соглашения МТС вложит более 13 миллионов долларов только в развитие новой линейки смарт телевизоров KIVI 2021.
Инвестиции будут направлены на разработку новых аппаратных и программных решений для существенного роста производительности и реализации ряда инновационных технологий, новых дизайнерских решений, а также улучшение качества изображения и звука.
«Мы несколько лет присматривались к бренду KIVI и его команде. Нас заинтересовали их ежегодная динамика роста, успешная экспансия на европейские и азиатские рынки, а также очень профессиональный подход к развитию продукта и ведению бизнеса. Поэтому наша компания приняла решение более сфокусированно взаимодействовать с KIVI, поделиться с ними своей экспертизой и ресурсами. Такой сильный микс исходных факторов дает нам полную уверенность в успешности нашего совместного проекта»
Форест Оу,
Президент МТС
В KIVI обещают, что результаты «очень глубокой коллаборации» с китайскими партнерами будут представлены в новой продуктовой линейке (читай: модельном ряде телевизоров) уже в этом году. Эти плоды сотрудничества должны обеспечить «очень мощный импульс и вывести бизнес на абсолютно новый виток развития», а потребителям обещают лучший продукт, превосходящий все их ожидания. Увы, пока никаких деталей, в чем именно будут заключаться инновации, нет.
- С 2016 года KIVI выпустила более 1 миллиона устройств. В 2016 году компания выпустила всего 4 тыс. телевизоров под своим брендом, в 2017 — 55 тыс., в 2018 году объемы выросли до 316 тыс.
- устройств, а в 2020 году было выпущено почти 380 тыс. новых телевизоров KIVI. В
- текущем году KIVI планирует выпустить 500 тыс. новых телевизоров KIVI, а в 2022 году перешагнуть рубеж в 2 миллиона устройств.
- Компания (Shenzhen MTC) основана в апреле 2005 года. В 2020 году MTC заняла 2 место в мировом рейтинге среди производителей телевизоров с годовым объемом 12,5 млн устройств, за год увеличив производство на 49%.