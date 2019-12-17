Производство проблемного самолёта Boeing 737 Max будет приостановлено





С января 2020 года компания Boeing приостановит производство самолёта Boeing 737 Max. Эта модель стала печально известной после двух аварий, которые унесли жизни 346 человек. Инциденты произошли в октябре 2018 года и в марте 2019 года.

После аварий в ряде стран запретили эксплуатацию самолёта Boeing 737 Max. А позже появились сведения о вероятной причине катастроф. Оказалось, что причиной аварий стало сочетание целого ряда факторов, таких как использование агрессивных и рисковых настроек системы искусственного интеллекта, разрозненность отделов, недостаточная подготовка пилотов и проблемы с государственным контролем. Вкратце, из-за особенностей конструкции самолёта разработчикам пришлось внести изменения в работу системы помощи в полёте, и она более агрессивно корректировала положение носа самолёта. Также был пересмотрен подход к работе датчиков этой системы. Однако пилотов не стали обучать работе с обновлённой системой, так что они могли принимать ошибочные решения при нестандартном и непонятном для них поведении самолёта. К тому же, модель Boeing 737 Max не прошла должной сертификации. Более подробно со всеми этими факторами и их влиянием можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.

Позже сообщалось, что компания Boeing нашла возможность решить проблемы с этой моделью самолёта, внедрив новое программное обеспечение и задействовав два бортовых компьютера. Тогда говорилось, что возобновление полётов Boeing 737 Max будет зависеть от результатов испытаний в реальных условиях, а также от одобрения регуляторов во всех регионах, где будет эксплуатироваться самолёт. Но, судя по всему, окончательно исправить проблему так и не удалось, и компания приняла решение приостановить производство этой модели самолёта. Процесс сертификации в США затянулся, и американские авиакомпании, работавшие с 737 Max, не планируют снова использовать самолет, по крайней мере, до марта или апреля следующего года.

Пока что нет сведений, как долго продлится остановка производства. В компании утверждают, что это не должно привести к сокращениям или увольнениям сотрудников. Boeing производит около 40 самолетов в месяц, и ещё около 400 самолетов находится у неё на хранении. Компания заявляет, что она «установит приоритет доставки хранимых самолетов и временно приостановит производство по программе 737», чтобы сохранить «долгосрочную систему производства и надёжность цепочки поставок».

Ранее в этом году Boeing объявила о выделении $100 млн семьям и общинам жертв двух упомянутых катастроф. Компания также урегулировала судебные процессы с семьями первого крушения, хотя также были поданы новые иски. Boeing выделил более $5 млрд на компенсации клиентам 737 Max, хотя теперь есть опасения, что из-за остановки производства компенсации уже предстоит выплачивать и поставщиками компании.

Источник: The Verge