Boeing задействует два бортовых компьютера для устранения проблем в самолётах Boeing 737 Max





Компания Boeing, похоже, нашла решение проблемы с самолётами Boeing 737 Max, выявленной в июне. Осведомлённые источники утверждают, что компания разрабатывает новое программное обеспечение, которое будет использовать данные обоих компьютеров управления полётом самолета для повышения надёжности, а не по одному, как это происходит сегодня. Это позволило бы устранить новую найденную уязвимость, а также дело бы возможность повысить надёжность системы MCAS, чьи фатальные ошибки вызвали несколько аварий самолётов.

Отмечается, что микропроцессор в самолётах Boeing 737 Max не был достаточно защищён от последствий случайных изменений битов (например, изменение 0 на 1). Хотя такой сбой является крайне маловероятным (например, как результат попадания космических лучей в чип), предположительно, пилотам потребовалось слишком много времени, чтобы восстановить должную работоспособность в реальных условиях. Предлагаемой обновление почти полностью устраняется возможность возникновения сбоя, как для катастрофических последствий нужно будет, чтобы в двух компьютерах управления полётом одновременно произошёл такой сбой.

Boeing не подтверждает и не опровергает эти сведения. Компания ограничилась коротким заявлением о том, что она работает совместно с FAA и другими регуляторами, чтобы устранить июньскую уязвимость. Компания намерена выпустить исправленное программное обеспечение для тестирования в сентябре, и надеется вернуться к полноценной эксплуатации самолётов уже в октябре.

Однако возобновление полётов Boeing 737 Max будет зависеть от результатов испытаний в реальных условиях, а также от одобрения регуляторов во всех регионах, где будет эксплуатироваться самолёт. Это может занять много времени.

Источник: Engadget