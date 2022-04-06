Projector бесплатно научит IT и креативным профессиям 5000 украинок, вынужденно покинувших свои дома из-за войны

Projector Institute при поддержке Минцифры и «Дія.Бізнес» запускает фонд для бесплатного обучения 5000 женщин креативным или IT-профессиям.

Вторжение россии в Украину заставило более 4 млн украинцев уехать за границу, а еще 6,5 млн — переселиться в западные и центральные области. Подавляющее большинство переселенцев — это женщины, которые спасают своих детей. Именно на них нацелена новая инициатива Projector Institute.

Украинский онлайн-институт запускает специальный фонд, чтобы помочь женщинам и девушкам получить необходимые знания и навыки в сфере IT и рекламы и начать новый карьерный путь. Количество мест ограничено — стипендию могут получить 5 000 заявителей.

Что предлагает Projector Institute

10 коротких интенсивных программ обучения: Interface Design, Graphic Design, Project Management, SEO, PPC, Motion Design, Data Science, Data Analytics, в процессе разработки — Front-End и QA.

Карьерная поддержка — доступ к базе вакансий, коммуникация с потенциальными tech-компаниями, консультации по написанию резюме, прохождение собеседования и т.д.

Как записаться на обучение

Любая украинка, потерявшая из-за войны работу, вынужденно изменила место жительства и имеет уровень английского языка не ниже Intermediate «Средний» уровень владения языком, позволяющий достаточно свободно разговаривать на английском, обсуждать многие профессиональные и бытовые темы, понимать на слух практически все сказанное на английском языке в обычном темпе, может подать заявку на получение стипендии по ссылке. Первый этап регистрации продлится с 06.04 по 26.04 2022 года.