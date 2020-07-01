Prometheus запускает первый в Украине бесплатный онлайн-курс «Основы финансов и инвестиций», призванный повысить уровень финансовой грамотности украинцев





На украинской образовательной платформе Prometheus стартует онлайн-курс «Основы финансов и инвестиций», созданный ассоциацией инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine, которая является частью глобальной сети сообществ CFA Institute. Курс полностью бесплатный, имеет 16 различных модулей и будет доступен онлайн с 7 июля 2020 года.

Данный учебный курс поможет слушателям повысить свои знания об инвестициях и правильно принимать решения по сохранению и приумножению сбережений. А это чрезвычайно важно, ведь уровень финансовой грамотности украинцев является одним из самых низких в Европе (по данным исследования, проведенного Проектом USAID «Трансформация финансового сектора» в 2019 году). При этом почти две трети (61%) опрошенных украинцев хотели бы получить знания о том, как управлять собственными финансами.





«Знания, которые получают слушатели этого курса, будут полезны им в течение всей жизни. Мы расскажем не только как приумножать сбережения, но и как выбрать финансового советника, и не быть обманутыми. Прослушайте этот курс, и, возможно, вы даже сможете уберечь своих родных и друзей от финансовых ошибок», — отметил Юлия Витка, заместитель руководителя Проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

Курс «Основы финансов и инвестиций» раскрывает, что такое инвестиционный рынок и кто его участники, а также объясняет природу различных инвестиционных инструментов. Наиболее полезным этот курс будет для: студентов, желающих получить более комплексное понимание того, как работают рынки капитала; тех, кто начинает свою карьеру и хочет разобраться в тонкостях инвестиционных инструментов; нефинансистов, которые занимаются ИТ, HR, учетом или маркетингом и хотят говорить на одном языке с финансистами; начинающих инвесторов.

«В нашей стране ограниченное количество украинцев имеет возможность делать сбережения и очень обидно, когда они теряют свои средства из-за нехватки знаний. Надеюсь, слушатели курса не только получат необходимые знания по инвестициям, но и разовьют критическое мышление о том, как выбрать финансового посредника и как оценивать риски в процессе инвестирования», — отметил Тимур Хромаев, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Финансовая поддержка для создания курса была предоставлена в рамках гранта от Проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

Регистрация на курс уже открыта по следующей ссылке.

Источник: Prometheus