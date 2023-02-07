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Производитель электропикапов Rivian работает над созданием электровелосипеда

Производитель электропикапов Rivian работает над созданием электровелосипеда

Как сообщает ресурс Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, производитель электромобилей Rivian разрабатывает электрический велосипед. Судя по всему, генеральный директор Р. Дж. Скариндж рассказал сотрудникам об усилиях по созданию электровелосипеда во время собрания компании в пятницу. Он отметил, что в настоящее время над этим проектом работает небольшая команда.

Помогаем

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Помогаем бойцам на Луганском направлении – собираем средства на автомобиль

Отметим, ранее Скариндж намекал на возможный выход на микромобильность. Кроме того, у компании есть патенты на конструкции и компоненты електрических велосипедов.

Несмотря на всю шумиху вокруг электромобилей, с 2021 года электрические велосипеды фактически превзошли по продажам электрические и подключаемые гибридные автомобили в США. А в Европе продажи электровелосипедов могут превзойти количество всех проданных автомобилей, электрических или с ДВС. Это заманчивая категория для компании, пытающейся выйти на прибыльность.

Добавим, многие другие автопроизводители также проявляют интерес к рынку электровелосипедов. Например, Porsche, Mercedes, Jeep, GM, Hummer и другие пытаются закрепиться на этом рынке. В то же время, даже такие известные производители электрических велосипедов, как Rad Power и VanMoof, недавно столкнулись с трудностями после того, как добились успеха во время карантина.

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Источник: The Verge


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