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Prozorro в 10 разів збільшила грошові винагороди за знайдені вразливості — тепер «білі хакери» зможуть отримати до $1000

Prozorro в 10 разів збільшила грошові винагороди за знайдені вразливості — тепер «білі хакери» зможуть отримати до $1000

Prozorro в 10 разів збільшила грошові винагороди за знайдені вразливості — тепер «білі хакери» зможуть отримати до $1000


Програма пошуку вразливостей Prozorro Bug Bounty, запущена в електронній системі закупівель Prozorro за участі електронних майданчиків, у 10 разів збільшує грошові винагороди.

Тепер за кожну вразливість найвищого рівня — Р1 багхантери отримуватимуть 28 000 грн, за Р2 — 14 000 грн, за Р3 — 8 400. Вразливості найнижчого рівня — Р4 та Р5 не нагороджуватимуться.

Зазначимо, що за рік існування проєкту сім багхантерів знайшли 68 вразливостей, 43 з них виявилися не критичного рівня.

Пошук вразливостей у системі проходить у тестовому середовищі, що не позначається на функціонуванні електронної системи закупівель. Учасники мають необхідні доступи, інструменти та необмежену кількість часу на дослідження. Відповідно до знайдених вразливостей багхантер отримує грошову винагороду та потрапляє до рейтингу учасників, який ведеться на порталі Prozorro.

Prozorro в 10 разів збільшила грошові винагороди за знайдені вразливості - тепер "білі хакери" зможуть отримати до $1000

Детальніше про умови участі та винагороди можна дізнатися на сайті програми Prozorro Bug Bounty.

Проєкт реалізується комерційними майданчиками E-tender, Українська універсальна біржа, Zakupki.prom.ua, SmartTender.biz, Zakupivli24, zakupki.com.ua та Держпідприємством «Прозорро».

Джерело: Prozorro

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