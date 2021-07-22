Prozorro в 10 разів збільшила грошові винагороди за знайдені вразливості — тепер «білі хакери» зможуть отримати до $1000

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Програма пошуку вразливостей Prozorro Bug Bounty, запущена в електронній системі закупівель Prozorro за участі електронних майданчиків, у 10 разів збільшує грошові винагороди.

Тепер за кожну вразливість найвищого рівня — Р1 багхантери отримуватимуть 28 000 грн, за Р2 — 14 000 грн, за Р3 — 8 400. Вразливості найнижчого рівня — Р4 та Р5 не нагороджуватимуться.

Зазначимо, що за рік існування проєкту сім багхантерів знайшли 68 вразливостей, 43 з них виявилися не критичного рівня.

Пошук вразливостей у системі проходить у тестовому середовищі, що не позначається на функціонуванні електронної системи закупівель. Учасники мають необхідні доступи, інструменти та необмежену кількість часу на дослідження. Відповідно до знайдених вразливостей багхантер отримує грошову винагороду та потрапляє до рейтингу учасників, який ведеться на порталі Prozorro.

Детальніше про умови участі та винагороди можна дізнатися на сайті програми Prozorro Bug Bounty.

Проєкт реалізується комерційними майданчиками E-tender, Українська універсальна біржа, Zakupki.prom.ua, SmartTender.biz, Zakupivli24, zakupki.com.ua та Держпідприємством «Прозорро».

Джерело: Prozorro