Прямая видеотрансляция с пресс-конференции Next@Acer на IFA 2019

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6 сентября в Берлине открывается ежегодная выставка потребительской электроники IFA 2019, многие именитые технологические компании примут участие в этом мероприятии, дабы показать свои последние мобильные новинки. Вместе с другими собственную презентацию, посвященную анонсу новых продуктов, накануне выставки IFA 2019 (4 сентября) проведет компания Acer. Для тех, кто не сможет поприсутствовать на пресс-конференцию Next@Acer вживую, Acer традиционно организовывает прямую трансляцию, которую можно будет посмотреть на нашем сайте.

Судя по последним тизерам в соцсетях, к выставке IFA 2019 компания Acer подготовила немалое количество игровых новинок. Смотреть онлайн-трансляцию можно прямо в этой новости, или же на официальном сайте производителя (кому как удобнее).

Мероприятие Next@Acer стартует в 11:30 по киевскому времени. О самых интересных новинках, показанных в рамках мероприятия next@acer мы, как обычно, расскажем в отдельных материалах.

Источник: Acer