Прикоснулся к истории: мальчик случайно разбил амфору возрастом 3500 лет в музее Израиля

Хотели показать ребенку историю, а он решил ее переписать.

В музее Хехта при Хайфском университете в Израиле произошел досадный инцидент: юный посетитель нечаянно повредил уникальный артефакт бронзового века. Отец ребенка рассказал ВВС, что сначала не поверил в случившееся. Однако, когда сын успокоился, мужчина сообщил об инциденте охранникам музея.

Руководство заведения решило не наказывать ребенка, поскольку это была случайность. Лихи Ласло, пресс-секретарь Хайфского университета, который руководит музеем, отметила:

«Бывают случаи намеренного повреждения экспонатов. К таким ситуациям относятся крайне серьезно, даже привлекают полицию».

Амфора находилась в экспозиции музея в течение 35 лет. Специалисты датируют ее бронзовой эпохой, периодом между 2200 и 1500 годами до нашей эры. Артефакт предшествовал эпохе царя Давида и использовался для хранения и транспортировки местных продуктов, преимущественно вина и оливкового масла.

Археологи находили похожие кувшины во время раскопок, но большинство из них были разбиты или неполные. Именно поэтому этот целый экземпляр имел особую ценность. Инбаль Ривлин, директор музея, объяснила, почему амфора стояла у входа без стеклянной защиты:

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«Наш музей верит в особую привлекательность непосредственного контакта с археологическими находками. Несмотря на этот редкий случай, музей Хехта продолжит эту традицию».

Ривлин публично пригласила мальчика и его семью на организованную экскурсию по музею на этой неделе, и они согласились прийти. Специалист по реставрации уже получил задание восстановить амфору.

Источник: BBC, Science alert