«ПриватБанк» с 1 июня повышает тарифы для ФОП и бизнеса — абонплата за «Бизнес Старт» вырастет до 150/225 грн в месяц

ПриватБанк меняет условия ряда тарифов для ФОП и бизнеса — уже с 1 июня крупнейший украинский банк повышает абонплату и стоимость отдельных операций в зависимости от тарифа. Это впервые за два года банк пересматривает тарифы и меняет их стоимость, обосновывая это решение «изменением конъюнктуры рынка и введением соответствующей комиссии в общегосударственную систему электронных платежей».

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Изменения в актуальной линейке тарифов «ПриватБанка» для ФОП и бизнеса

Впервые банк анонсировал изменения в конце апреля — кратким анонсом в новостном разделе официального сайта «Приват24 для бизнеса». С 1 июня изменятся условия в тарифах «Бізнес Старт», «Базовий», «Бізнес Комфорт», «Бізнес ПРО», а также тариф для группы ФОП. В то же время специальные тарифы, а именно: «ІТ Expert», «Інкубатор», «ОСББ», «Медзаклади», «Для благодійних організацій», «Для бюджетних організацій» останутся без изменений.

Как сейчас и что именно изменится

Нынешние тарифы действуют с 1 апреля 2021 года. Их ключевые условия приведены на рисунке ниже:

Что изменится с 1 июня

Полноценно сравнить старые и новые тарифы можно будет после 1 июня, когда они вступят в силу. Пока исходим из тех изменений, которые перечислил ПриватБанк.

«Базовий»

комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) вырастет вдвое, до 10 грн; за платежи от 100 тыс. грн. и более предусмотрена дополнительная плата 10 грн.;

стандартная комиссия за валютообмен увеличится с нынешних 0,25% до 0,3% суммы сделки.

«Бізнес Старт»

плата за пакет в месяц вырастет до 150 грн для ФОП и до 225 грн для юридических лиц;

комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) вырастет до 5 грн; за платежи от 100 тыс. грн. и более предусмотрена дополнительная плата 10 грн.;

стандартная комиссия за валютообмен увеличится до 0,2% суммы сделки.

«Бізнес Комфорт»



комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) — 3 грн (вместо 2 грн) и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа 100 тыс. грн и более;

стандартная комиссия за валютообмен – 0,15% вместо 0,1% от суммы сделки.

«Бізнес ПРО»



плата за платежи в другие банки (в том числе регулярные) будет равна 1 грн (здесь без изменений) и дополнительно 10 грн при сумме платежа 100 тыс. грн и более

стандартная комиссия за валютообмен — 0,1% от суммы сделки против 0%.

Тариф для групп частных предпринимателей (от 20 ФОП в группе)

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плата за обслуживание счета в тарифе группы ФОП вырастет с 50 грн до 75 грн — в ПриватБанке отмечают, что по-прежнему это минимальная стоимость ежемесячного обслуживания для бизнес-клиентов;

стандартная комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) возрастет до 5 грн. и дополнительно 10 грн. в случае суммы платежа от 100 тыс. грн. и более.

Изменить тарифный пакет клиенты могут в Приват24 для бизнеса (вебверсия или приложение, меню «Настройки» → «Тарифный план»).