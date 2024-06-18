ПриватБанк запустит мобильные и энергонезависимые ресайкл-банкоматы в прифронтовых регионах Украины

Украинцы в прифронтовых регионах смогут получать банковские услуги с помощью мобильного банкомата ПриватБанка.

Кроме выдачи наличных, ресайкл-банкоматы Созданные из переработанных или бывших в употреблении материалов позволят получать почти все доступные банковские услуги: от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования и т.д.

Специалисты банка, которые будут работать с мобильным банкоматом, помогут клиентам при необходимости.

«Наши клиенты безопасно и в удобном, насколько это возможно, формате смогут получать зарплату, социальные выплаты, переводы, депозиты и прочее», — говорит член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Мобильный банкомат работает на базе инкассаторского авто, оснащен необходимыми системами защиты и видеонаблюдением, а также имеет независимые энергоснабжение и связь.

«Главное — это уникальная система независимого энергоснабжения и связи, позволяющая бронированному мобильному банкомату работать в автономном режиме почти сутки», — отмечает руководитель дирекции операционного обслуживания и административной поддержки ПриватБанка Андрей Козловский.

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