Привет с Арракиса: стилсьют из фильма «Дюна» воссоздали в жизни — костюм работает

В фантастическом романе Фрэнка Герберта 1965 года «Дюна» путешественники по пустыням планеты Арракис носят стилсьют — костюм, который превращает влажные выделения тела в питьевую воду, которая подается через трубку. YouTube-канал The Hacksmith попытался воссоздать этот костюм, и не без успеха.

Несмотря на то, что самодельный стилсьют не такой привлекательный внешне, как в фильме «Дюна», инженерам удалось собрать влагу тела, которую один из ютуберов Даррил Шерк пил через трубку. Команда использовала термоэлектрический кулер, небольшое сетчатое устройство для охлаждения компьютеров и других устройств, пропуская электрический заряд через два разных металлических материала. Холодная сторона устройства оставалась внутри костюма, на ней конденсировалась влага. Пузырь для воды вместе со встроенным фильтром воды, приобретенным в местном магазине спортивных товаров, собирал полученную воду.

Приспособление удивило людей вокруг офиса The Hacksmith: «Все думают, что я пью собственную мочу», — пожаловался Шерк в видео.

Конечно, это далеко не идеальное решение, которое, вероятно, не позволит долго продержаться на поверхности Арракиса. Но события «Дюны» разворачиваются примерно через 20 000 лет — достаточно времени, чтобы усовершенствовать технологию. Но костюм The Hacksmith, собранный за один день, является удивительным доказательством концепции.

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Источник: Futurism

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