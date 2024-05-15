Новости Кино 15.05.2024 в 18:16 comment views icon

«Дюна: Пророчество» — первый тизер-трейлер сериала Max. Премьера осенью

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Андрей Русанов

Автор сайта

«Дюна: Пророчество» — первый тизер-трейлер сериала Max. Премьера осенью

Стриминг Max (бывший HBO Max) опубликовал тизер-трейлер сериала «Дюна: Пророчество» по роману «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона. Ранее он заявлялся с названием «Дюна: Сестринство».

«За 10 000 лет до возвышения Пола Атрида «Дюна: Пророчество» рассказывает о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества и создают легендарную секту, позже известную как Бене Гессерит».

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Он выйдет осенью 2024 года.


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