Пылесосы не нужны: обанкротился iRobot, производитель Roomba

После 35 лет работы американская компания iRobot, известная прежде всего серией роботов-пылесосов Roomba, подала заявление о банкротстве. В рамках судебной процедуры по Главе 11 компанию приобретет Shenzhen Picea Robotics Co., Ltd. — китайский производитель, который стоит за разработкой последних моделей пылесосов и роботов для влажной уборки iRobot.

Финансовые проблемы iRobot продолжались несколько месяцев. Компания постепенно теряла ликвидность и в конце концов дошла до формального банкротства. Теперь ее активы под контролем суда переходят к Picea. Завершить сделку планируют до февраля 2026 года.

Picea хорошо знакома с рынком бытовой робототехники. Это ODM-производитель, который разрабатывает и выпускает роботы-пылесосы и моющие роботы для десятков брендов. Среди известных продуктов — Roomba Max 705 Combo и Dyson Spot+Scrub. Фактически Picea уже играла ключевую роль в создании новейших моделей iRobot, поэтому соглашение лишь юридически закрепляет существующее сотрудничество.

Напомним, сначала компанию iRobot хотела купить Amazon за $1,7 млрд. Однако из-за расследования антимонопольного регулятора ЕС сделка сорвалась, а производитель робопылесосов был вынужден сократить 31% рабочей силы.

В iRobot отмечают, что для пользователей изменений не будет. Доступ к приложению iRobot сохранится, а роботы Roomba и Braava Jet будут работать без ограничений. После завершения процедуры приобретения iRobot станет полностью дочерней компанией Picea, а ее акции снимут с биржевых торгов.

Для акционеров новости значительно хуже. В случае утверждения плана судом они потеряют все вложенные средства. Компания пока не сообщает, как сделка повлияет на сотрудников и руководство iRobot.

Для Picea это приобретение открывает важную возможность. Компания сможет продавать собственные ODM-продукты без посредников, под хорошо узнаваемым глобальным брендом iRobot, и существенно повысить маржинальность. В то же время маловероятно, что iRobot в будущем будет разрабатывать принципиально новые устройства, не связанные напрямую с продуктовым портфелем Picea.

Таким образом, процедура банкротства iRobot ставит точку в истории независимого пионера домашней робототехники, но не означает конец бренда. Для рынка это еще один сигнал, что производство и контроль над «железом» все больше смещается в сторону азиатских ODM-компаний.

Источник: notebookcheck

