Amazon отказалась от покупки iRobot за $1,4 млрд из-за антимонопольного регулятора ЕС

Amazon отказалась от запланированного приобретения за $1,4 млрд производителя роботов-пылесосов iRobot из-за «конфликта» с антимонопольными регуляторами Европейского Союза, которые угрожали заблокировать сделку.

Расторжение сделки является признаком сильного давления, с которым сталкивается Amazon, чтобы доказать, что ее действия не вредят конкуренции, поскольку растет ее влияние в розничной торговле, облачных вычислениях и развлечениях. Разрыв соглашения также избавляет Amazon от необходимости компенсировать убытки компании iRobot, базирующейся в Бедфорде, штат Массачусетс, которая в последние годы понесла значительные потери, передаёт Bloomberg.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, осуществляющий надзор за антимонопольным законодательством, как правило, предпочитает средства, которые исправляют любые риски для честной конкуренции, а не полностью запрещает слияния. Но компании часто замыкают процесс, решая отказаться от сделок, на которые, похоже, будет наложено вето.

Решение Amazon, предусматривающее выплату iRobot компенсации в размере 94 млн долларов, является следствием аналогичного решения, принятого недавно руководством Adobe, которое отказалось от запланированного приобретения стартапа Figma за 20 млрд долларов после того, как столкнулось с антимонопольными регуляторами в ЕС и Великобритании. Amazon решила не предлагать средств защиты от проблем, на которые указали регуляторы. Ранее комиссия предупреждала, что Amazon может поддаться соблазну снизить рейтинг других роботов-пылесосов на своей платформе и продвигать свои собственные продукты с такими ярлыками, как «Выбор Amazon» или «Работает с Alexa».