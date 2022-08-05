Amazon покупает производителя роботов-пылесосов Roomba, компанию iRobot за $1,7 млрд

Американский интернет-гигант Amazon объявил о приобретении компании iRobot, которая занимается разработкой и производством домашних роботов-пылесосов Roomba. Amazon уплатит $1,7 млрд из расчета $61 за акцию iRobot, при этом текущий руководитель компании Колин Энгл сохранит позицию CEO.

Покупка сделает Amazon крупным игроком на рынке роботов для домашнего использования, так как на основе наработок компании (в том числе операционной системы iRobot OS) можно создавать не только роботов для уборки, но и системы для охраны, помощи по дому и других дел.

Amazon уже работает в данном направлении, достаточно вспомнить умного домашнего робота Astro с камерами наблюдения, багажником и встроенной системой Alexa.

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Компания iRobot была основана еще в 1990 году тремя выходцами из Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, которые занимались разработкой роботов для космоса и военных. Первую модель из популярнейшей на данный момент линейки роботов-пылесосов Roomba разработчики представили 20 лет назад, в 2002 году.

Источник: Amazon