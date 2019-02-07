Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 712, которая на 10% быстрее Snapdragon 710

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Компания Qualcomm продолжает расширять модельных ряд свои однокристлаьных систем для смартфонов. Сегодня она анонсировала новую платформу Snapdragon 712, которая получила ряд улучшений по сравнению с предшественником Snapdragon 710. В основном, речь идёт о приросте производительности, в том числе в играх.

Как и Snapdragon 710, система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 712 изготавливается по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Устройство несёт на борту вычислительные ядра Qualcomm Kryo 360, GPU Adreno 616 и цифровой сигнальный процессор Hexagon 685. Новинка обеспечивает прирост производительности на уровне 10% по сравнению с чипсетом Snapdragon 710. Отмечается, что GPU Adreno 616 призвано обеспечить графику консольного качества. Звуковая технология Qualcomm Aqstic обеспечивает улучшение качества звука, делая его «ещё более впечатляющим».

Процессор Snapdragon 712 также оснащён LTE модемом Snapdragon X15 с поддержкой 4×4 MIMO и License-Assisted Access (LAA). Процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 250 обеспечивает поддержку 10-битной глубины цвета, захвата и воспроизведения изображения с разрешением 4K. Также обеспечивается ускорение выполнения задач искусственного интеллекта силами Qualcomm AI Engine. Наконец, заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+, которая позволяет восполнить заряд батареи с 0% до 50% всего за 15 минут.

Qualcomm пока не уточняет, когда новая платформа Snapdragon 712 станет доступной производителям мобильных устройств.

Источник: Qualcomm