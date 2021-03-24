Qualcomm разрабатывает портативную игровую консоль с Android, напоминающую Nintendo Switch





Как сообщают осведомлённые источники, компания Qualcomm работает над созданием портативной игровой консоли на базе ОС Android, которая похожа на Nintendo Switch. Устройство будет работать на чипсете Qualcomm и может появиться в продаже к следующему году.

Согласно имеющейся информации, игровая консоль от Qualcomm будет иметь съёмные контроллеры, подобные Joy-Con, слот для карты памяти SD, батарею ёмкостью 6000 мАч и модуль связи 5G. Также говорится о дисплее диагональю 6,65 дюйма с разрешением не менее 1080p. Устройство получит ОС Android 12. Также говорится, что консоль может оснащаться вентилятором.

Иными словами, устройство напоминает большой смартфон с дополнительными контроллерами и активным охлаждением. Вероятно, компании предстоит убедить пользователей в необходимости покупки такого отдельного игрового устройства, хотя у многих уже есть достаточно мощные смартфоны, позволяющие запускать игры на высоких настройках качества. По предварительным данным, целевая цена такой игровой консоли составляет $300 – как и Nintendo Switch. В то же время игровые смартфоны на базе флагманского чипсета Qualcomm имеют стоимость от $430. Однако пока нет однозначной уверенности в том, что компания действительно выведет такую консоль на рынок в качестве коммерческого продукта.

Источник: The Verge