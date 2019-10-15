Qualcomm внедрила 5G-модем Snapdragon X55 в домашние роутеры





В то время как некоторые компаний работают над внедрением подключения 5G в смартфоны, Qualcomm разработала уникальное решение, которое добавит возможность использования высокоскоростной связи 5G для множества других устройств, включая телевизоры и ПК. Так, компания Qualcomm сообщила, что её новое решение объединяет стандарты связи 5G и Wi-Fi 6 для создания домашних шлюзов с фиксированным беспроводным доступом (Fixed Wireless Access, FWA).

Иными словами, роутеры, созданные при содействии Qualcomm, позволят устанавливать 5G SIM-карты и обеспечивать высокую скорость передачи данных, как 5G-совместимые смартфоны. На сегодняшний день более 30 OEM-партнеров сотрудничают с Qualcomm для разработки 5G-совместимых домашних шлюзов FWA, в число которых входят Nokia, LG, Samsung Electronics, ZTE и Netgear.

Независимо от производителя, все маршрутизаторы, разработанные совместно с Qualcomm, будут включать 5G-модем Snapdragon X55 и радиочастотную систему, созданную американской компанией. Поскольку ранее упомянутые OEM-производители имеют глобальный охват, было бы справедливо предположить, что к следующему году в США, Азии и Европе будут доступны коммерческие продукты 5G FWA на базе Snapdragon X55.

Следует отметить, что эти продукты можно будет использовать не только в городах. Их внедрение имеет смысл в сельских или отдаленных районах, где интернет-провайдеры ещё не создали инфраструктуру проводной широкополосной связи. Так что с помощью этой технологии можно достичь быстрого и экономичного доступа к высокоскоростному интернету. Кроме того, эти домашние шлюзы FWA могут позволить телекоммуникационным компаниям унифицировать свою широкополосную инфраструктуру. Наконец, это решение будет конкурировать с технологиями DSL, PON и DOCSIS.

Источник: gizmochina