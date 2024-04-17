Работать и наслаждаться жизнью: эксперты назвали топ-10 городов для ремоута

Эксперты составили топ-10 городов, которые можно считать лучшими для ремоута.

Об этом сообщил CNBC, опираясь на данные Remote.com.

Платформа составила рейтинг 100 лучших городов для удаленной работы на основе таких факторов:

качество жизни,

безопасность,

интернет-инфраструктура,

экономические условия (цены, уровень инфляция, наличие визы для специалистов).

Вот 10 лучших городов мира для удаленной работы по версии Remote.com:

Мадрид, Испания Мадейра, Португалия Торонто, Канада Окленд, Новая Зеландия Токио, Япония Париж, Франция Портленд, Мэн, США Тайбэй, Тайвань Стокгольм, Швеция Рейкьявик, Исландия

Мадрид

В Мадриде низкие налоги и есть варианты визы для фрилансеров и работников на ремоуте. Испания также имеет собственную визу для номадов.

CNBC рассказывает историю Херезы, которая работает проджект-менеджером в многонациональном агентстве социальных медиа в Мадриде.

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30-летняя Хереза переехала в столицу Испании в 2017 году. Она добавляет, что хотя зарабатывает меньше, чем прежде, стоимость жизни в Мадриде также ниже.

Сейчас она получает $21 000 долларов, платит за квартиру-студию $638 и пользуется общественным транспортом.

Специалисты серьезно относятся к своему досугу: люди обычно работают с 9 утра до 6 вечера и отводят час на обед, если не больше. Общение после работы в барах, музеях и на концертах является обычным явлением перед ужином в 21:00.

«Люди в Мадриде и Испании в целом действительно понимают, что ты живешь не для того, чтобы работать; ты работаешь, чтобы жить», — говорит Джереза.

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Мадейра

Мадейра — второй лучший город для ремоута. Он предлагает небольшие налоговые ставки, неплохие варианты проживания, множество коворкингов, а также постоянно растущее комьюнити специалистов.

Да и вообще Португалия в последние годы стала довольно популярным направлением для айтишников — согласно статистике, количество иностранцев в стране достигло рекордного уровня.

Торонто

Торонто довольно часто попадает в списки лучших городов по критериям безопасности, качества жизни, темпам экономического роста и т.д.

Город привлекает новых жителей со всего мира: примерно половина жителей Торонто родились за пределами Канады.

Интересно, что в первую десятку попал только один город США — Портленд.