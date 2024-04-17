Работать и наслаждаться жизнью: эксперты назвали топ-10 городов для ремоута

Эксперты составили топ-10 городов, которые можно считать лучшими для ремоута.
Об этом сообщил CNBC, опираясь на данные Remote.com.
Платформа составила рейтинг 100 лучших городов для удаленной работы на основе таких факторов:
- качество жизни,
- безопасность,
- интернет-инфраструктура,
- экономические условия (цены, уровень инфляция, наличие визы для специалистов).
Вот 10 лучших городов мира для удаленной работы по версии Remote.com:
- Мадрид, Испания
- Мадейра, Португалия
- Торонто, Канада
- Окленд, Новая Зеландия
- Токио, Япония
- Париж, Франция
- Портленд, Мэн, США
- Тайбэй, Тайвань
- Стокгольм, Швеция
- Рейкьявик, Исландия
Мадрид
В Мадриде низкие налоги и есть варианты визы для фрилансеров и работников на ремоуте. Испания также имеет собственную визу для номадов.
CNBC рассказывает историю Херезы, которая работает проджект-менеджером в многонациональном агентстве социальных медиа в Мадриде.
30-летняя Хереза переехала в столицу Испании в 2017 году. Она добавляет, что хотя зарабатывает меньше, чем прежде, стоимость жизни в Мадриде также ниже.
Сейчас она получает $21 000 долларов, платит за квартиру-студию $638 и пользуется общественным транспортом.
Специалисты серьезно относятся к своему досугу: люди обычно работают с 9 утра до 6 вечера и отводят час на обед, если не больше. Общение после работы в барах, музеях и на концертах является обычным явлением перед ужином в 21:00.
«Люди в Мадриде и Испании в целом действительно понимают, что ты живешь не для того, чтобы работать; ты работаешь, чтобы жить», — говорит Джереза.
Мадейра
Мадейра — второй лучший город для ремоута. Он предлагает небольшие налоговые ставки, неплохие варианты проживания, множество коворкингов, а также постоянно растущее комьюнити специалистов.
Да и вообще Португалия в последние годы стала довольно популярным направлением для айтишников — согласно статистике, количество иностранцев в стране достигло рекордного уровня.
Торонто
Торонто довольно часто попадает в списки лучших городов по критериям безопасности, качества жизни, темпам экономического роста и т.д.
Город привлекает новых жителей со всего мира: примерно половина жителей Торонто родились за пределами Канады.
Интересно, что в первую десятку попал только один город США — Портленд.