Новости Новости 17.04.2024 в 12:42 comment views icon
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Работать и наслаждаться жизнью: эксперты назвали топ-10 городов для ремоута

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Эксперты составили топ-10 городов, которые можно считать лучшими для ремоута.

Об этом сообщил CNBC, опираясь на данные Remote.com.

Платформа составила рейтинг 100 лучших городов для удаленной работы на основе таких факторов:

  • качество жизни,
  • безопасность,
  • интернет-инфраструктура,
  • экономические условия (цены, уровень инфляция, наличие визы для специалистов).

Вот 10 лучших городов мира для удаленной работы по версии Remote.com:

  1. Мадрид, Испания
  2. Мадейра, Португалия
  3. Торонто, Канада
  4. Окленд, Новая Зеландия
  5. Токио, Япония
  6. Париж, Франция
  7. Портленд, Мэн, США
  8. Тайбэй, Тайвань
  9. Стокгольм, Швеция
  10. Рейкьявик, Исландия

Мадрид

В Мадриде низкие налоги и есть варианты визы для фрилансеров и работников на ремоуте. Испания также имеет собственную визу для номадов.

CNBC рассказывает историю Херезы, которая работает проджект-менеджером в многонациональном агентстве социальных медиа в Мадриде.

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30-летняя Хереза переехала в столицу Испании в 2017 году. Она добавляет, что хотя зарабатывает меньше, чем прежде, стоимость жизни в Мадриде также ниже.

Сейчас она получает $21 000 долларов, платит за квартиру-студию $638 и пользуется общественным транспортом.

Работать и наслаждаться жизнью: эксперты назвали топ-10 городов для ремоута

Специалисты серьезно относятся к своему досугу: люди обычно работают с 9 утра до 6 вечера и отводят час на обед, если не больше. Общение после работы в барах, музеях и на концертах является обычным явлением перед ужином в 21:00.

«Люди в Мадриде и Испании в целом действительно понимают, что ты живешь не для того, чтобы работать; ты работаешь, чтобы жить», — говорит Джереза.

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Мадейра

Мадейра — второй лучший город для ремоута. Он предлагает небольшие налоговые ставки, неплохие варианты проживания, множество коворкингов, а также постоянно растущее комьюнити специалистов.

Да и вообще Португалия в последние годы стала довольно популярным направлением для айтишников — согласно статистике, количество иностранцев в стране достигло рекордного уровня.

Торонто

Торонто довольно часто попадает в списки лучших городов по критериям безопасности, качества жизни, темпам экономического роста и т.д.

Город привлекает новых жителей со всего мира: примерно половина жителей Торонто родились за пределами Канады.

Интересно, что в первую десятку попал только один город США — Портленд.


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