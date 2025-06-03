Работники ТЦК получили подозрение из-за насильственной мобилизации — «светит» до 6 лет

Офицер и два военнослужащих Дубенского районного ТЦК в Ривненской области получили от ГБР подозрение из-за принудительной мобилизации по статье «незаконное лишение свободы».

Сейчас мобилизованного якобы мужчину удерживали в неволе силой, а также избили. В 2019 году мужчина был признан непригодным к военной службе в мирное время. Военно-больничная комиссия не приняла во внимание это обстоятельство при обследовании, и сейчас мобилизованный проходит службу.

21 февраля 2025 года во время мобилизационных мероприятий в селе Иванне работники ТЦК обратили внимание на мужчину на велосипеде. Во время общения к нему был применен слезоточивый газ, затем его затащили в служебный автомобиль.

Пострадавший имел сигнальный пистолет, из которого выстрелил в воздух, чтобы позвать на помощь. Военные решили «наказать» его за это нанесением множества ударов, в том числе когда он уже лежал на земле, с нанесением легких телесных повреждений.

По результатам досудебного расследования все трое военнослужащих получили подозрение по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора. Двое также подозреваются по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины — пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им. Им грозит наказание до 6 лет лишения свободы.