Без повестки, ВВК и документов: как ТЦК отправил мужчину в армию и что решил суд

Мужчину мобилизовали в армию без всякого официального вызова. Ему не дали ни повестки, ни одного документа о воинском учете или призыве. ТЦК не оформил никаких бумаг, хотя должен был это сделать. Просто пришли и забрали.

Обстоятельства дела

Мужчина подал в суд, потому что считал, что его незаконно мобилизовали. Он подал иск к ТЦК и воинской части о противоправности действий по его призыву и зачислению на службу. Сначала окружной административный суд своим решением отказал в удовлетворении иска. Однако мужчина не сдался и обратился в апелляционный суд. И это уже имело результат.

16 апреля 2025 года по этому делу 560/8465/24 Седьмой апелляционный админсуд признал действия ТЦК незаконными. Суд подтвердил, что мобилизация была сделана с нарушениями.

Что именно нарушил ТЦК

Суд пояснил: мобилизация — это не хаотичные действия государственных органов, которые осуществляются по их собственному усмотрению. Она должна происходить по установленным законодательством правилам, которые действуют даже во время войны. ТЦК обязан соблюдать закон. Но в данном случае они не оформили никаких необходимых документов и не проверили, вообще ли человек пригоден к службе. Словом, все сделали «на коленке».

Из материалов дела стало известно, что мужчина 29 апреля 2024 года уже находился в ТЦК, и именно в этот день издали приказ о его отправке в воинскую часть. Но ни окружному, ни апелляционному суду не показали ни одного документа, который объяснял бы, как он там оказался и на каком основании его отправили в армию. Это — грубое нарушение закона.

Суд выяснил, что мужчине не присылали никаких повесток. По закону, вызвать в ТЦК можно только официально — через повестку или мобилизационное распоряжение. Если человек таких документов не получал, то он не обязан куда-то приходить. В этом случае мужчину заставили явиться в ТЦК без всякого на то права.

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Следовательно, не было оформлено никакого мобилизационного распоряжения в отношении него. В дополнение к этому мужчине не провели полноценного медосмотра, как требует закон. Фактически медицинская справка от ВВК датирована 30 апреля, а приказ о его отправке — на день раньше (29 апреля). То есть сначала его отправили в армию, а уже потом проверили состояние здоровья. Это полностью противоречит закону. Уже 1 мая истца направили в воинскую часть.

Также не было никаких подтверждений, что истец получил военный билет, как того требует законодательство. И еще — ТЦК не имел права самостоятельно отправлять человека в часть. По процедуре, сначала должен быть сборный пункт областного ТЦК.

Фактически ответчик предоставил суду только 2 документа:

выписка из приказа начальника ТЦК (по строевой части) от 01.05.2024;

отпечатанную копию учетной карточки к военному билету (военно-учетному документу).

Любые другие учетные и/или внесенные в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных документы или документация по истцу в материалах дела отсутствуют. При этом часть документов предоставили только апелляционному суду. На момент рассмотрения дела в суде первой инстанции эти документы отсутствовали.

Решение суда

Итак, Седьмой апелляционный админсуд признал, что действия ТЦК были неправомерными и незаконными, и частично удовлетворил иск мужчины. Однако, даже после такого решения, освободить человека от службы все равно нельзя.

Поэтому вторая часть иска — об отмене приказа командира части и увольнении со службы — осталась без удовлетворения. Суд заявил, что вопрос мобилизации и пребывания на службе — это разные вещи. А Верховный Суд ранее четко заявил: даже если призыв был незаконным, это еще не дает права на увольнение автоматически.

Напомним, ранее ТЦК оштрафовал мужчину с отсрочкой, потому что почта не вручила повестку по месту регистрации, а в другоом случае мужчина отказался от получения «боевой» повестки и получил штраф от ТЦК. Суды рассмотрели эти дела и вынесли соответствующие решения. Но вскоре мы можем перестать узнавать о таких случаях, ведь власть хочет сделать непубличными судебные решения об уклонении от мобилизации.

Источник: Судебно-юридическая газета