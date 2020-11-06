Рада утвердила штрафы до 255 грн за отсутствие масок в публичных местах

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Депутаты Верховной рады на заседании 6 ноября приняли во втором чтении и в целом законопроект №3891, ужесточающий административное наказание за несоблюдение масочного режима. За соответствующее решение проголосовали 262 народных избранника при минимально необходимых 226 голосах.

Формально требования, которые пришли после перехода со строгого на адаптивный карантин, никто не отменял. Напомним, еще в марте Рада специальным законом ввела административную (штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн) и уголовную (вплоть до восьми лет тюрьмы) ответственность за нарушение карантина, а в апреле Кабмин отдельным постановлением запретил находится в общественном месте или в транспорте без защитной маски. В то же время нарушение требования Кабмина не предусматривало какую-либо административную ответственность, и многие его попросту не соблюдали.

Законопроект меняет статью 44-3 КоАП «Порушення правил щодо карантину людей», добавляя наказание за «перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора чи захисної маски». За это гражданам грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 грн.

Штрафовать за несоблюдение масочного режима уполномочены органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Власти рассчитывают, что это поможет сдержать распространение коронавируса, избежать возвращения строгого карантина и прочих запретительных мер, уничтожающих экономику.

С начала августа в Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но в последние недели ситуация с распространением коронавируса значительно ухудшилась во всех без исключения регионах, и буквально каждый день Минздрав отчитывается о новом рекорде по выявленным случаям заражения коронавирусом.