Правительство объявило о закрытии метро и прекращении междугородного и межобластного сообщения [Дополнено: принят закон о коронавирусе]

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Как и ожидалось, на сегодняшнем ночном заседании правительство Украины приняло решение прекратить работу метрополитенов во всех городах (Киев, Харьков, Днепр), а также междугороднее и межобластного сообщение в связи с пандемией коронавируса.

Свежее постановления Кабмина предусматривает введение следующих ограничений:

с 12:00 18 марта прекращается регулярное междугороднее и межобластное автомобильное (автобусы), железнодорожное и авиасообщение;

в маршрутных такси, автобусах, троллейбуса и вагонах трамваев одновременно могут находиться не больше 10 пассажиров;

с 17 марта прекратит работу метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, также с 00:00 17 марта отменяются все международные регулярные рейсы — авиа-, железнодорожные и автобусные.

В то же время «Укрзалізниці» разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой.

Все эти ограничения будут действовать до 3 апреля.

Передвижение на личных автомобилях по-прежнему будет возможно.

Комментируя введения новых жестких ограничений накануне советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов отметил, что пока непонятно, как власти будут обеспечивать их выполнение, в особенности пункт относительно максимального количества людей в общественном транспорте. Он объяснил, что полномочия не пустить человека в троллейбус есть только у полиции. То есть, вероятно, все будет на совести самих граждан.

Ранее Киев и другие города приняли решение закрыть все заведения торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, автозаправок и банков.

16 марта президент Владимир Зеленский выступил в прямом эфире «Свобода слова», где рассказал о планах по борьбе с распространением коронавируса и встрече с представителями крупного бизнеса накануне. Он выразил благодарность китайскому миллиардеру и основателю Alibaba Джеку Ма, выделившему $80 млн на противодействие пандемии — благодаря ему и бизнесмену из Харькова Александру Ярославскому в субботу, 21 марта, в Украину должна прибыть партия из 1 миллиона тестов для обнаружения коронавируса.

С представителями бизнеса президент согласовал создание специального фонда размером 12-13 млрд грн — средства пойдут на покупку 500 машин скорой помощи. Отдельно планируется создание еще одно фонда для надбавки в размере 1000 грн пенсионерам с пенсией меньше 5000 грн.

Наконец, вместе с «Розеткой» и другими ритейлерами, «Укрпоштой», «Новой поштой» минифрастуктуры разрабатывает механизм, чтобы людям, которые нуждаются в помощи, например, пенсионеры, мать, находящаяся с ребенком дома на карантине, привозили продукты и другие товары.

На сегодняшнем внеплановом заседании, 17 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос введения чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях, а также некоторые другие законопроекты, связанные с пандемией коронавируса.

Дополнено:

Рада приняла законопроект №3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Документ поддержали 344 депутата. Он также устанавливает ответственность за нарушение карантина — вплоть до тюремного заключения.

Что предусматривает документ (срок его действия — три месяца)

оперативная закупка товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;

предоставление возможности населению работать дистанционно или уходить в отпуск;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля;

отнесение введения карантина в форс-мажорным обстоятельствам;

админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей;

дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.

Что касается ответственности:

Штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан на должностных лиц – за нарушение правил карантина и решений местных властей;

Штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет – если действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение заболеваний;

Лишение свободы на срок от пяти до восьми лет – если действия повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия.

Источник: КМУ