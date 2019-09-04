Rakuten представил новый ридер Kobo Libra H2O с 7-дюймовым экраном E Ink Carta HD, подсветкой, водозащитой и ценником $170

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Компания Rakuten Kobo представила новый ридер для чтения электронных книг Kobo Libra H2O, выполненный в ассиметричном дизайне. Новинка отличается компактными размерами, влагозащитой, а также наличием подсветки и аппаратных кнопок для перелистывания.

Модель Kobo Libra H2O оснащена 7-дюймовым E-Ink экраном HD Carta с разрешением 1680×1264 точек (300 PPI). Фирменная подсветка ComfortLight PRO с возможностью настраивать цветовую температуру отличается теплым свечением с минимальным количество синего спектра, который способен негативно повлиять на человека при чтении перед сном. Система автоматически регулирует яркость и насыщенность в зависимости от время суток, чтобы обеспечить оптимальное для глаз изображение.

Габариты устройства составляют 144x159x7,8 мм, вес — 192 грамма. Модель защищена от влаги по стандарту IPX8, что предполагает возможность без проблем находиться на глубине до двух метров на протяжении двух часов. От батареи емкостью 1200 мАч разработчики обещают несколько недель автономной работы, реальное значение будет зависеть от режима чтения.

Ридер поддерживает онлайн-сервис OverDrive для синхронизации с библиотеками, а также интеграцию с сервисом Pocket. Внутренняя память объемом 8 ГБ способна хранить до 6000 электронных книг, поддерживаются следующие форматы книг: EPUB, PDF, MOBI, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

Ридер Kobo Libra H2O можно приобрести в черном или белом варианте исполнения, а фирменные обложки SleepCover предлагаются в черном, сером, голубом и розовом цветах. Модель поступит в продажу 17 сентября в США, Канаде, а также ряде европейских и азиатских стран по цене $169,99, обложку оценили в $44,99.

Напомним, что в прошлом году компания представила ридер Kobo Forma с 8-дюймовым пластиковым экраном E Ink Carta HD, подсветкой, водозащитой и ценником $280.

Источник: Kobo