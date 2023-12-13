Rakuten Viber: 46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты — на 9% больше, чем в начале 2023 года

Rakuten Viber в новом опросе попыталась узнать, как изменились донаты украинцев на ВСУ и служащих знакомым по сравнению с началом 2023 — в опросе, который проводился в официальном канале Rakuten Viber Украина , приняли участие около 54 тысяч пользователей Это уже третье исследование с начала войны.

По результатам нового опроса, 46% украинцев делают пожертвования планово по каждой зарплате — на 9% больше, чем в начале года. В то же время 6% опрошенных признались, что донатят каждый день понемногу, а 14% после каждого обстрела, тем самым конвертируя злость к россиянам на инвестиции ВСУ.

Другие интересные тезисы из предыдущих исследований Rakuten Viber по поводу изменений настроения украинцев в контексте регулярных донатов

В декабре 2023 года, по результатам опроса, 66% украинцев рассказали, что регулярно донатят на ВСУ: 37% делают это планово с каждой зарплаты, 16,5% после каждого обстрела, и еще 6% пересчитывают каждый день понемногу. Еще 25% респондентов признали, что помогают другим способом, а 6,5% непосредственно служат в ВСУ. Тогда только 5% опрошенных указали, что не видят смысла в донатах.

В феврале 2023 года Rakuten Viber во второй раз провел опрос «Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?», который показал следующее распределение ответов: 46% донатят регулярно с каждой зарплаты (в начале года — 37%), 14% — после каждого обстрела, 6% пересчитывают каждый день понемногу, 25% помогают другим способом (-4% к началу года), 5% в ВСУ, и 4% не видят смысла.

Как донатят украинцы

По данным октябрьского исследования «Опендатабот», за девять месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины (United24, «Вернись живым» и Фонда Приюта) собрали 12,5 млрд грн — больше всего донатов собрал платформа United24 (свыше 7,9 млрд грн, или 63% от общего объема), «Вернись живым» получил четверть из этой суммы (более 3 млрд грн), еще около 1,5 млрд грн (12%) украинцы перечислили в Благотворительный фонд Сергея Притулы.

На прошлой неделе United24 отчиталась о важных вехах — платформа преодолела рубеж в 500 миллионов долларов донатов с момента запуска в мае 2022 года.