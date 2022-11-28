Обстріли інфраструктури > донати на ЗСУ майже удвічі — лише за жовтень українці переказали 1,5₴ млрд United24, Повернись живим та Фонду Притули

У дні масованих обстрілів росіянами цивільної інфраструктури українці правильно конвертували лють, а саме — активніше підтримували ЗСУ. Це підтверджує статистика — лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — склали 1,5 мільярда гривень, повідомляє OpenDataBot.

Найбільші збори зафіксовано на платформі United24, де наразі, серед інших, проходить ініційований президентом збір на флот морських дронів. За пів року роботи платформи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн.

83% коштів або 5,6 млрд грн українці переказали на рахунок ЗСУ. На рахунок для медичної допомоги надійшло 745 млн грн — це 11% від загальної суми, на гуманітарну допомогу припадає лише 429 млн грн або 6% від суми надходжень.

Найбільше грошей за місяць задонатили у липні — 2,24 млрд грн. Основний сплеск за обсягом надходжень припадає на тиждень з 04 по 10 липня. Тоді українці задонатили 1,86 млрд грн — це 83% від усіх надходжень липня. Ймовірно, це сталося після трагедії з обстрілом торговельного центру в Кременчуці.

У серпні та вересні, в середньому, українці донатили 90 млн грн на тиждень.

Після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури з 10 по 16 жовтня сума донатів за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 раза — аж на 251 млн грн.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну фонд «Повернись живим» зібрав майже 5 млрд грн. Як у випадку з United24, кількість донатів та їх сума суттєво зросли після початку масованих обстрілів інфраструктури у жовтні. За період з 10 по 16 жовтня українці задонатили 108 млн грн — в 1,6 раза більше, аніж за тиждень до того.

Схожа ситуація відбулася й після масових обстрілів у листопаді. Так, з 14 по 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 млн гривень — це у 2,3 раза більше, аніж за тиждень до того.

Фонд Притули за 9 місяців від великого вторгнення зібрав трохи понад 3 млрд грн. Як і в інших благодійних фондів, кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктури суттєво зросла — у більш ніж 3 рази за місяць.

Наразі енергетики продовжують ліквідувати наслідки обстрілу 23 листопада, який спричинив частковий блекаут. Раніше українська розвідка попереджала про високий ризик нового масованого ракетного удару по Україні цього тижня, а Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 листопада припустив, що тиждень з 28 листопада може бути таким самим складним. До удару 23 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у росії є ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, що була 15 листопада.