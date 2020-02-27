Raspberry Pi отмечает 8-летие — модель Raspberry Pi 4 с 2 ГБ ОЗУ подешевела до $35
Микрокомпьютер Raspberry Pi, который журнал Time поставил на третье место рейтинга 10 лучших гаджетов десятилетия, сегодня празднует свое восьмилетие. По случаю этой важной даты Raspberry Pi Foundation решила сделать и без того достаточно доступный микрокомпьютер еще дешевле. В частности, актуальная модель Raspberry Pi 4 с 2 ГБ ОЗУ подешевела с $45 до $35.
И это не временное снижение, а новая цена, которая будет действовать на постоянной основе. Как сообщается в официальном блоге, это стало возможно благодаря удешевлению оперативной памяти. То есть, да, мелочь, а приятно.
Напомним, модель Raspberry Pi 4 вышла на рынок летом прошлого года, приятно удивив производительностью (в 40 раз выше, чем у оригинальной модели), функциональными возможностями (поддержка вывода видео 4К на два монитора) и широким набором портов. Покупателям преложили три конфигурации с 1, 2 или 4 ГБ памяти SDRAM LPDDR4-2400 по цене $35, $45 и $55. То есть, теперь базовой является модель с 2 ГБ ОЗУ.
Основой Raspberry Pi 4 служит SoC Broadcom BCM2711 с четырехъядерным 64-разрядным процессором Cortex-A72 (ARM v8), работающим на частоте 1,5 ГГц, и аппаратным декодером H.265. В оснащение мини-ПК входят средства беспроводного подключения IEEE 802.11ac Wi-Fi (2,4 и 5,0 ГГц) и Bluetooth 5.0 BLE, порт Gigabit Ethernet, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, пара выходов micro-HDMI, слот microSD, разъем USB-C и двухрядный разъем с сигналами MIPI, GPIO и т.п., позволяющий подключать разные интерфейсные платы.
За эти восемь лет микрокомпьютер Raspberry Pi прошел немалый путь и обрел заслуженную популярность среди компьютерных энтузиастов. В конце прошлого года объем продаж Raspberry Pi с момента выпуска первой модели превысил 30 млн штук.
Источник: Raspberry Pi Foundation