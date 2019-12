Time поставил iPad на первое место топ-10 гаджетов десятилетия, в рейтинг также вошли Tesla Model S и Raspberry Pi

Авторитетный журнал Time, известный в первую очередь премией «Человек года», 14 декабря опубликовал рейтинг 10 Best Gadgets of the 2010s, в который вошли самых важных продуктов, определивших последнее десятилетие.

Лидер списка — планшетный компьютер iPad, который Apple выпустила в 2010 году. Авторы издания похвалили устройство за впечатляющий дисплей с поддержкой мультитач, полный отказ от физических клавиш, а также разнообразие ПО и мультимедиа. Редакция Time также отметила, что устройство привело к «культурному сдвигу» в понимании персональных компьютеров и «задал тон» развития портативных устройств на следующие десять лет. Что примечательно, кроме iPad, в рейтинг Time попало еще два устройства Apple, но ни одного смартфона iPhone. Этими устройствами являются умные часы Apple Watch (2015 год) и беспроводные наушники Apple AirPods (2016) — 7 и 8 позиция списка соответственно.

На втором месте рейтинга топ-10 гаджетов десятилетия журнал расположил электромобиль Tesla Model S (2012), который развернул «траекторию развития автомобильной индустрии» и доказал, что «электромобили тоже могут быть крутыми».

Замыкает тройку призеров одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi (2012), который внес огромный вклад в обучение школьников программированию и послужил основой для большого числа интересных DIY-проектов в различных областях.

Также редакция Time выделила медиаадаптер Google Chromecast (2013 год — 4 место), дрон DJI Phantom (2013 год — 5 место), умную колонку Amazon Echo с голосовым помощником Alexa (2014 год — 6 место), игровую консоль Nintendo Switch (2017 год — 9 место), а также адаптивный контроллер Xbox Adaptive Controller (2018 год — 10 место).

