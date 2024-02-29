Raspberry Pi празднует 12 летие с продажами более 61 млн устройств

Микрокомпьютеру Raspberry Pi исполнилось 12 лет. Первое устройство было выпущено 29 февраля 2012 года и имело начальный тираж 10 тыс. единиц. Но поскольку спрос превышал предложение, впоследствии было сделано больше. С тех пор было продано 57 млн компьютеров Raspberry Pi и 4 млн микроконтроллеров Raspberry Pi Pico.

По словам генерального директора Raspberry Pi Эбена Аптона, наиболее продаваемыми моделями были платы Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3B / 3A+ и 3B+, выпущенные между 2016 и 2018 годами, было продано 23 млн единиц, примерно 37,7% от общего объема продаж.

Версия Raspberry Pi 4, выпущенная в 2019 году, дольше всех продержалась в качестве флагманской модели, хотя это было в основном из-за пандемии и глобального дефицита чипов. С 2019 года до конца 2023 года господствовала Pi 4, затем флагманом стала модель Raspberry Pi 5.

В общий объем продаж Raspberry Pi Pico (Pico, Pico W, Pico H и Pico WH) стоимостью примерно в $4 не включаются системы-на-чипе RP2040 стоимостью $1.

Данные о продажах Raspberry Pi за все время:

Raspberry Pi 3B / 3A+ / 3B+ ─ 23 млн

Raspberry Pi Pico ─ 4 млн

Другие модели Pi ─ 34 млн

В то же время компания не предоставила более подробной статистики по продажам отдельных модификаций.

Источник: tomshardware

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!