Новости Устройства 29.02.2024 в 18:33 comment views icon

Raspberry Pi празднует 12 летие с продажами более 61 млн устройств

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Микрокомпьютеру Raspberry Pi исполнилось 12 лет. Первое устройство было выпущено 29 февраля 2012 года и имело начальный тираж 10 тыс. единиц. Но поскольку спрос превышал предложение, впоследствии было сделано больше. С тех пор было продано 57 млн компьютеров Raspberry Pi и 4 млн микроконтроллеров Raspberry Pi Pico.

По словам генерального директора Raspberry Pi Эбена Аптона, наиболее продаваемыми моделями были платы Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3B / 3A+ и 3B+, выпущенные между 2016 и 2018 годами, было продано 23 млн единиц, примерно 37,7% от общего объема продаж.

Версия Raspberry Pi 4, выпущенная в 2019 году, дольше всех продержалась в качестве флагманской модели, хотя это было в основном из-за пандемии и глобального дефицита чипов. С 2019 года до конца 2023 года господствовала Pi 4, затем флагманом стала модель Raspberry Pi 5.

В общий объем продаж Raspberry Pi Pico (Pico, Pico W, Pico H и Pico WH) стоимостью примерно в $4 не включаются системы-на-чипе RP2040 стоимостью $1.

Данные о продажах Raspberry Pi за все время:

  • Raspberry Pi 3B / 3A+ / 3B+ ─ 23 млн
  • Raspberry Pi Pico ─ 4 млн
  • Другие модели Pi ─ 34 млн

В то же время компания не предоставила более подробной статистики по продажам отдельных модификаций.

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Источник: tomshardware

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