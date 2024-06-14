Рассел Кроу сыграл главного героя, Максимуса Децимуса Меридиуса, в ленте «Гладиатор» Ридли Скотта 2000 года. Он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль и всемирную известность. В «Гладиаторе 2» вся возможная слава достанется Полу Мескалю в роли Луция, внука императора Марка Аврелия и племянника Коммода (Хоакин Феникс).

«Мне немного неловко от того, что они делают еще один, понимаете? Потому что, конечно, я мертв и не могу повлиять на то, что будет сделано. Несколько вещей, которые я слышал, я говорю: «Нет, нет, нет, нет». Это не в моральном путешествии этого персонажа». Но знаете, я ничего не могу сказать. Это не мое место. Я в шести футах под землей», — говорит Кроу в интервью Кайлу Мередит.

60-летний актер, который после «Гладиатора» снялся в «Властелине морей», «Робин Гуди» и «Отверженных» Скотта, добавил, что вторая часть заставила его оглянуться на свою карьеру.

«Я вспоминаю свой возраст, когда я снимался в этом фильме, и все, что произошло после него, и двери, которые этот конкретный фильм открыл для меня. Так что точно есть оттенок, это просто честно, оттенок меланхолии, оттенок ревности».

Сейчас у Рассела Кроу продолжается постпродакшн четырех фильмов: хоррора «Экзорцизм», фильма Marvel «Охотник Крейвен» с Аароном Тейлор-Джонсоном в главной роли, байопика о художнике Марке Ротко «Ротко» и исторической драмы «Нюрнберг».

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Источник: Variety