«Гладиатор 2»: первые кадры исполнителя главной роли Пола Мескаля со съемочной площадки

Издание Daily Mail получило первые фото исполнителя главной роли в фильме «Гладиатор 2» Пола Мескаля на съемочной площадке. Пол будет играть Луция, взрослого племянника императора Коммода и сына его сестры Луциллы, изображенного ребенком в оскароносном «Гладиаторе» 2000 года с Расселом Кроу. Оригинальная историческая эпопея собрала в пять раз больше, чем был ее бюджет, и помогла в карьере Рассела Кроу и Хоакина Феникса. Новый фильм также будет снимать Ридли Скотт.

28-летний ирландский актер, кажется, был в хорошем настроении, прогуливаясь по съемочной площадке в полной броне. Его образ очень похож на тот, который воплотил Рассел Кроу четверть века назад. Грим добавляет синяков и царапин, которые выглядят как последствия боя.

Хотя съемки «Гладиатора 2» изначально происходили в Марокко, эти пересъемки проходили в Хоуви, в Восточном Сассексе, Англия. Территория была расчищена для боевых сцен, на ней видно много актеров на лошадях и с вооружением.

Луция ранее играл тогда еще молодой актер Спенсер Трит Кларк. Мальчик обожал главного героя, Максимуса, за его боевые успехи. Действие сиквела будет разворачиваться после смерти Максимуса. Люций долгое время думал, что его мать умерла.

Дензел Вашингтон играет неназванного персонажа, бывшего раба, который превратился в богатого торговца оружием, который ненавидит императоров. В фильме также участвует Джозеф Куинн в роли императора Каракаллы, Фред Гехингер в роли императора Геты и Педро Паскаль в неизвестной роли. Звезды оригинального «Гладиатора» Конни Нильсен (Луцилла) и Дерек Джекоби (сенатор Гракх) также планируют вернуться.

Несмотря на то, что разговоры о сиквеле велись с 2001 года, они так и не были полностью реализованы до 2018 года, когда Paramount дала проекту зеленый свет. Долгожданное продолжение снималось в Марокко и соседней пустыне Сахара.

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Съемки начались не очень удачно — спецэффекты вызвали взрыв. Источник на съемочной площадке поделился своими надеждами, что раненые члены съемочной группы полностью выздоровеют.

Оригинальный «Гладиатор» заработал $465 млн при бюджете в $103 млн и получил пять премий «Оскар», в том числе как лучший фильм. Его события разворачивались в 180 году нашей эры.

Ожидается, что «Гладиатор 2» дебютирует в кинотеатрах 22 ноября 2024 года.