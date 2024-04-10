Расточительство и увольнения: Spotify пригласила работников на масштабную вечеринку, а затем уволила 1500 из них — и это не все

Некоторые сотрудники считают, что Spotify тратит слишком много на вечеринки и мероприятия, особенно во время увольнения тысяч людей и задекларированного сокращения дополнительных расходов. Издание Business Insider пообщалось с 14 нынешними и бывшими анонимными сотрудниками компании, поделившихся подробностями экстравагантных вечеринок, которые они назвали несвоевременными.

В ноябре Spotify отметил свою ежегодную кампанию Wrapped эксклюзивной вечеринкой в лондонском суперклубе в ноябре прошлого года. На ней приглашенные известные музыканты исполняли свои хиты. На празднике присутствовали сотрудники, знаменитости, медиа и поклонники, которые были одними из крупнейших слушателей исполнителей на Spotify.

Через четыре дня компания сократила 1500 рабочих мест, включая некоторых сотрудников, которые работали над Wrapped. Генеральный директор Дэниел Эк направил сотрудникам недвусмысленное письмо, в котором объявил об увольнении, и отметил, что структура расходов Spotify все еще слишком раздута.

Как и многие другие компании, Spotify нанимала чрезмерное количество работников во время пандемии. В период с 2019 по 2022 годы количество сотрудников почти удвоилось. В прошлом же году компания сократила 2300 рабочих мест в три этапа увольнений: в январе, июне и декабре.

Spotify занимается развлекательным бизнесом, поэтому определенное количество экстравагантных мероприятий является частью процесса. Но эти сотрудники говорят, что расходы на мероприятия зашли слишком далеко, учитывая усилия компании по экономии.

Представитель Spotify сказал, что компания продолжит такие мероприятия, как Wrapped, Stockholm Intro Days и вечеринка Grammy Best New Artist. Пресс-секретарь компании говорит, что это ключ для продвижения артистов, привлечения слушателей, поощрения сотрудничества между сотрудниками и рекламы услуг компании. Представители отказались от комментариев, когда журналисты спросили, сколько она потратила на вечеринки и мероприятия.

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Spotifest, музыкальный фестиваль только для сотрудников Spotify, работники приводят как яркий пример щедрых расходов. Последний Spotifest состоялся в августе прошлого года. Сотни сотрудников собрались в The Brooklyn Mirage в Нью-Йорке. Во время выступления хедлайнеров Diplo и T-Pain на огромной сцене на лицах собравшихся на открытом дворе светились лазерные огни. В других местах выступали акробаты и танцоры, а пиво подавали из рюкзаков. На мероприятии была парикмахерская, фотозоны, станции для прослушивания музыки, игры и студия временных татуировок, где сотрудники могли себе сделать логотип Spotify. За месяц до этого компания сократила 200 рабочих мест.

События Spotify в основном делятся на две категории. Есть вечеринки и мероприятия, открытые для общественности, которые работают на маркетинг бренда. Также есть события только для сотрудников.

«Будь то командная вечеринка, вечеринка «Грэмми», рождественская вечеринка, фирменные вечеринки или дополнительные вечеринки, которые относительно скрыты, на вечеринках, безусловно, выбрасывается масса денег», — говорит бывший сотрудник.

Штаб-квартира компании расположена в Стокгольме, и она отправляет туда много новых сотрудников на «Дни вступления», во время которых они общаются, слушают спикеров и знакомятся с культурой Spotify. Один бывший сотрудник говорит, что компания «тратит кучу денег, доставляя людей в Швецию, чтобы выпить Kool-Aid». Несколько человек, которые ездили в поездки, сообщили, что компания размещает сотрудников в отеле на три-пять дней и оплачивает им все питание.

«Мы постоянно думаем об эффективности», — сказал глава Spotify Даниэль Эк аналитикам во время отчета о прибыли в феврале.