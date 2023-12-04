Новости IT-бизнес 04.12.2023 в 12:15 comment views icon

Spotify уволил 17% сотрудников. Готовятся к «будущим вызовам»

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Юрій Орос

Автор новин

Spotify уволил 17% сотрудников. Готовятся к «будущим вызовам»

В преддверии праздничного сезона в США, музыкальный стриминговый сервис Spotify увольняет 17% работников, говорится в пресс-релизе от имени генерального директора компании Дэниела Эка. Сокращения происходят из-за «будущих вызовов», поэтому в руководство компании решило сделать тяжелый шаг по существу наперед.

Я понимаю, что для многих сокращение такого масштаба покажется удивительно большим, учитывая недавний положительный отчет о доходах и наших показателях. Мы обсуждали возможность проведения меньших сокращений в течение 2024 и 2025 годов. Однако, учитывая разрыв между нашим финансовым целевым состоянием и текущими операционными расходами, я решил, что существенное сокращение наших расходов является лучшим вариантом для достижения наших целей. Хотя я убежден, что это правильный шаг для нашей компании, я также понимаю, что он будет невероятно болезненным для нашей команды.

— написал Эк.

Гендир также отметил, что компания значительно расширилась в 2020 и 2021 годах благодаря более низкой стоимости капитала. «Эти инвестиции в целом сработали, способствуя увеличению объемов производства Spotify и устойчивому росту платформы в прошлом году», — сказал он. И несмотря на сокращения, осуществленные в прошлом году, компания уволила 6% своей рабочей силы в начале 2023 года и еще 2% в мае — «наша структура расходов все еще слишком велика для того, чтобы быть там, где нам нужно быть».

После этих увольнений в Spotify работало около 9 000 сотрудников, так что в результате последних сокращений работу потеряют около 1 500 сотрудников, передает Engadget. Чтобы смягчить удар, Spotify будет выплачивать выходное пособие в среднем за пять месяцев, будет покрывать медицинское обслуживание в течение этого времени и оказывать иммиграционную/карьерную поддержку.

Эк отметил, что на следующем этапе развития компании «бережливость – это необходимость». В прошлом месяце Spotify объявил об обновленной модели роялти, которая должна дать «работающим артистам» большую долю, вместе с тем попытавшись противодействовать накруткам и шумовому контенту.

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