Raytheon создаст высокомощные оборонительные микроволновые системы для армии США – они предназначены для поражения воздушных целей

Компания Raytheon, подразделение RTX, спроектирует, изготовит и протестирует две мощные микроволновые антенные системы, которые будут использовать направленную энергию для поражения воздушных угроз со скоростью света. Системы спроектированы так, чтобы быть прочными и транспортабельными для использования на передовой.

В рамках трехлетнего контракта на сумму $31,3 млн Raytheon передаст прототипы систем ВМС и ВВС США. Это произойдет в рамках программы Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND).

«Некинетические системы защиты являются ключевой частью стратегии национальной обороны Америки», — сказал Колин Уилан, президент отдела передовых технологий компании Raytheon. «Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon представляют собой экономичные и надежные решения, которые работают со скоростью света, позволяя нашим истребителям защищаться от более быстрых и маневренных угроз».

Ожидается, что прототипы микроволновых антенных систем Raytheon будут доставлены ВМС и ВВС США в 2024 и 2026 финансовых годах.

Источник: RTX

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